Real Madrid - Celta de Vigo, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 16:02

Madrid, 7 de diciembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Celta de Vigo este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 36 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 40 16
2 Champions Real Madrid 36 15
3 Champions Villarreal 35 15
4 Champions Atlético 31 16
5 Europa League Betis 24 15
6 Conference League Espanyol 24 14
13 Permanencia Celta 16 14
18 Descenso Girona 12 15
19 Descenso Real Oviedo 10 15
20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Alvaro Carreras, Eder Militao, Raul Asencio; Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Ilaix Moriba, Miguel Roman, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias, Bryan Zaragoza.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
04/05/2025 LaLiga Real Madrid 3-2 Celta
19/10/2024 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid
10/03/2024 LaLiga Real Madrid 4-0 Celta
25/08/2023 LaLiga Celta 0-1 Real Madrid
22/04/2023 LaLiga Real Madrid 2-0 Celta

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid

-Últimos Resultados del Celta de Vigo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Celta 0-1 Espanyol
22/11/2025 LaLiga Alavés 0-1 Celta
09/11/2025 LaLiga Celta 2-4 Barcelona
02/11/2025 LaLiga Levante 1-2 Celta
26/10/2025 LaLiga Osasuna 2-3 Celta

