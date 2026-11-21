Onces Iniciales probables: Real Madrid - Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 13 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante Celta de Vigo este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Celta de Vigo ocupa el decimotercer lugar, llega tras el empate a 0 cosechado como local contra Levante, añadiendo 1 punto más a los 13 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 26
| 12
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|13
| Permanencia
| Celta
| 13
| 12
|18
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Eder Militao, Alvaro Carreras, Antonio Ruediger, Trent Alexander-Arnold; Arda Guler, Jude Bellingham, Yan Diomande, Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Kylian Mbappe.
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Sergio Carreira, Ilaix Moriba; Hugo Alvarez, Williot Swedberg, Ferran Jutgla.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|07/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 0-2
| Celta
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Celta
|19/10/2024
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|10/03/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Celta
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
Últimos Resultados de Celta de Vigo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/11/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Levante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
|18/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 2-1
| Alavés
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta