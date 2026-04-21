Real Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Deportivo Alavés este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 79 31 2 Champions Real Madrid 70 31 3 Champions Villarreal 61 31 4 Champions Atlético 57 31 5 Europa League Betis 46 31 6 Conference League Celta 44 31 17 Permanencia Alavés 33 31 18 Descenso Elche 32 31 19 Descenso Levante 29 31 20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid 24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés 14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés 21/12/2023 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich 04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid 22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.