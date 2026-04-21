Real Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Deportivo Alavés este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 79
| 31
|2
| Champions
| Real Madrid
| 70
| 31
|3
| Champions
| Villarreal
| 61
| 31
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 31
|5
| Europa League
| Betis
| 46
| 31
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 31
|17
| Permanencia
| Alavés
| 33
| 31
|18
| Descenso
| Elche
| 32
| 31
|19
| Descenso
| Levante
| 29
| 31
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 27
| 31
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|13/04/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
|24/09/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Alavés
|14/05/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-0
| Alavés
|21/12/2023
| LaLiga
| Alavés
| 0-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/04/2026
| Champions
| Bayern Munich
| 4-3
| Real Madrid
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|07/04/2026
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Bayern Munich
|04/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 2-1
| Real Madrid
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|11/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Alavés
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|13/03/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Villarreal
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés