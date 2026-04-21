Real Madrid - Deportivo Alavés, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Madrid - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 21 abril 2026 16:30
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Madrid, 21 de abril de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Deportivo Alavés este martes a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 70 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras el empate a 3 cosechado contra el Alavés, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 79 31
2 Champions Real Madrid 70 31
3 Champions Villarreal 61 31
4 Champions Atlético 57 31
5 Europa League Betis 46 31
6 Conference League Celta 44 31
17 Permanencia Alavés 33 31
18 Descenso Elche 32 31
19 Descenso Levante 29 31
20 Descenso Real Oviedo 27 31

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Arda Guler; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Angel Perez, Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Victor Parada, Youssef Enriquez; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Jon Guridi; Antonio Martinez, Ibrahim Diabate.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
13/04/2025 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid
24/09/2024 LaLiga Real Madrid 3-2 Alavés
14/05/2024 LaLiga Real Madrid 5-0 Alavés
21/12/2023 LaLiga Alavés 0-1 Real Madrid

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/04/2026 Champions Bayern Munich 4-3 Real Madrid
10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona
07/04/2026 Champions Real Madrid 1-2 Bayern Munich
04/04/2026 LaLiga Mallorca 2-1 Real Madrid
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/04/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Alavés
05/04/2026 LaLiga Alavés 2-2 Osasuna
22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés
13/03/2026 LaLiga Alavés 1-1 Villarreal
08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés

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