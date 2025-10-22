Real Madrid - Juventus, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 22 de octubre de 2025.
El Real Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 24o lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly, Daniele Rugani; Pierre Kalulu, Khephren Thuram-Ulien, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Juventus.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|16/09/2025
| Champions
| Juventus
| 4-4
| Borussia Dortmund
|19/02/2025
| Champions
| PSV Eindhoven
| 3-1
| Juventus
|11/02/2025
| Champions
| Juventus
| 2-1
| PSV Eindhoven
|29/01/2025
| Champions
| Juventus
| 0-2
| Benfica