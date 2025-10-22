Real Madrid - Juventus, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Actualizado: miércoles, 22 octubre 2025 20:17

Madrid, 22 de octubre de 2025.

El Real Madrid, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Juventus este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 5 contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Juventus ocupa el 24o lugar, llega tras el empate a 2 cosechado contra el Juventus, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eder Militao, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham; Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
JUVENTUS: Michele Di Gregorio; Federico Gatti, Lloyd Kelly, Daniele Rugani; Pierre Kalulu, Khephren Thuram-Ulien, Weston McKennie, Andrea Cambiaso, Teun Koopmeiners, Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid

-Últimos Resultados del Juventus.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund
19/02/2025 Champions PSV Eindhoven 3-1 Juventus
11/02/2025 Champions Juventus 2-1 PSV Eindhoven
29/01/2025 Champions Juventus 0-2 Benfica

