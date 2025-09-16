Real Madrid - Marsella, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2025.
El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Marsella este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Marsella ocupa el primero lugar, llega tras en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Rodrygo, Kylian Mbappe.
MARSELLA: Geronimo Rulli; Facundo Medina, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Emerson; Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, Matthew O'Riley, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|24/08/2025
| LaLiga
| Oviedo
| 0-3
| Real Madrid
|19/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Osasuna
|24/05/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Sociedad