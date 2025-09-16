Real Madrid - Marsella, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Publicado: martes, 16 septiembre 2025 20:21

Madrid, 16 de septiembre de 2025.

El Real Madrid, situado en la primera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de Champions League en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Marsella este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 0 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Marsella ocupa el primero lugar, llega tras en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Franco Mastantuono, Arda Guler, Rodrygo, Kylian Mbappe.
MARSELLA: Geronimo Rulli; Facundo Medina, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Emerson; Pierre-Emile Hoejbjerg, Geoffrey Kondogbia, Mason Greenwood, Matthew O'Riley, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid
19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna
24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad

