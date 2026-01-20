Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Mónaco este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mónaco ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 18
| 6
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Paris Saint-Germain
| 13
| 6
|4
| Manchester City
| 13
| 6
|5
| Atalanta
| 13
| 6
|6
| Inter
| 12
| 6
|7
| Real Madrid
| 12
| 6
|8
| Atlético
| 12
| 6
|9
| Liverpool
| 12
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 11
| 6
|11
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|12
| Newcastle United
| 10
| 6
|13
| Chelsea
| 10
| 6
|14
| Sporting CP
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Monaco
| 9
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 9
| 6
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Qarabag FK
| 7
| 6
|23
| SSC Napoli
| 7
| 6
|24
| FC Copenhague
| 7
| 6
|25
| Benfica
| 6
| 6
|26
| Pafos FC
| 6
| 6
|27
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|28
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|29
| Olympiacos
| 5
| 6
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Brujas
| 4
| 6
|32
| Bodoe/Glimt
| 3
| 6
|33
| Slavia Prague
| 3
| 6
|34
| Ajax
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 6
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Francisco Garcia, Dean Huijsen; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin, Jordan Teze; Mika Biereth, Folarin Balogun.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Mónaco.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Monaco
| 1-0
| Galatasaray
|26/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 2-2
| Monaco
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
|22/10/2025
| Champions
| Monaco
| 0-0
| Tottenham Hotspur
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City