Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Mónaco este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mónaco ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 18 6 2 Bayern Munich 15 6 3 Paris Saint-Germain 13 6 4 Manchester City 13 6 5 Atalanta 13 6 6 Inter 12 6 7 Real Madrid 12 6 8 Atlético 12 6 9 Liverpool 12 6 10 Borussia Dortmund 11 6 11 Tottenham Hotspur 11 6 12 Newcastle United 10 6 13 Chelsea 10 6 14 Sporting CP 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Monaco 9 6 20 Bayer Leverkusen 9 6 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Qarabag FK 7 6 23 SSC Napoli 7 6 24 FC Copenhague 7 6 25 Benfica 6 6 26 Pafos FC 6 6 27 Union St.Gilloise 6 6 28 Athletic Bilbao 5 6 29 Olympiacos 5 6 30 Eintracht Frankfurt 4 6 31 Brujas 4 6 32 Bodoe/Glimt 3 6 33 Slavia Prague 3 6 34 Ajax 3 6 35 Villarreal 1 6 36 Kairat Almaty 1 6

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Francisco Garcia, Dean Huijsen; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin, Jordan Teze; Mika Biereth, Folarin Balogun.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mónaco.