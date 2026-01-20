Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Publicado: martes, 20 enero 2026 16:52
Madrid, 20 de enero de 2026.

El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Mónaco este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mónaco ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 18 6
2 Bayern Munich 15 6
3 Paris Saint-Germain 13 6
4 Manchester City 13 6
5 Atalanta 13 6
6 Inter 12 6
7 Real Madrid 12 6
8 Atlético 12 6
9 Liverpool 12 6
10 Borussia Dortmund 11 6
11 Tottenham Hotspur 11 6
12 Newcastle United 10 6
13 Chelsea 10 6
14 Sporting CP 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Monaco 9 6
20 Bayer Leverkusen 9 6
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Qarabag FK 7 6
23 SSC Napoli 7 6
24 FC Copenhague 7 6
25 Benfica 6 6
26 Pafos FC 6 6
27 Union St.Gilloise 6 6
28 Athletic Bilbao 5 6
29 Olympiacos 5 6
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Brujas 4 6
32 Bodoe/Glimt 3 6
33 Slavia Prague 3 6
34 Ajax 3 6
35 Villarreal 1 6
36 Kairat Almaty 1 6

-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Francisco Garcia, Dean Huijsen; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin, Jordan Teze; Mika Biereth, Folarin Balogun.

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis
20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla
14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid
10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mónaco.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Monaco 1-0 Galatasaray
26/11/2025 Champions Pafos FC 2-2 Monaco
04/11/2025 Champions Bodoe/Glimt 0-1 Monaco
22/10/2025 Champions Monaco 0-0 Tottenham Hotspur
01/10/2025 Champions Monaco 2-2 Manchester City

