Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 20 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Mónaco este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mónaco ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Maghnes Akliouche, Ansu Fati, Aleksandr Golovin, Jordan Teze, Folarin Balogun.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis 20/12/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Sevilla 14/12/2025 LaLiga Alavés 1-2 Real Madrid 10/12/2025 Champions Real Madrid 1-2 Manchester City

-Últimos Resultados del Mónaco.