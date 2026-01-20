Real Madrid - Mónaco, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Mónaco: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de enero de 2026.
El Real Madrid, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Estadio Bernabeu ante el Mónaco este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Manchester City, sin poder sumar más puntos a los 12 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mónaco ocupa el penúltimo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Galatasaray, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Eduardo Camavinga, Dean Huijsen; Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
MÓNACO: Philipp Koehn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Denis Zakaria, Maghnes Akliouche, Ansu Fati, Aleksandr Golovin, Jordan Teze, Folarin Balogun.
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Levante
|04/01/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Betis
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|14/12/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Real Madrid
|10/12/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Manchester City
-Últimos Resultados del Mónaco.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Monaco
| 1-0
| Galatasaray
|26/11/2025
| Champions
| Pafos FC
| 2-2
| Monaco
|04/11/2025
| Champions
| Bodoe/Glimt
| 0-1
| Monaco
|22/10/2025
| Champions
| Monaco
| 0-0
| Tottenham Hotspur
|01/10/2025
| Champions
| Monaco
| 2-2
| Manchester City