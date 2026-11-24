Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - PSV Eindhoven: resumen y estadísticas del partido de Fase de Grupos (V) de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 24 de noviembre de 2026.
El Real Madrid se enfrenta en Fase de Grupos (V) al PSV Eindhoven este martes a las 21:00, partido perteneciente a la Champions en el Estadio Bernabeu
Onces iniciales confirmados
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Marc Cucurella, Federico Valverde, Eder Militao, Antonio Ruediger; Aurelien Tchouameni, Vinicius Junior, Arda Guler, Bernardo Silva, Yan Diomande, Kylian Mbappe.
PSV EINDHOVEN: Matej Kovar; Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostic; Kodai Sano, Paul Wanner, Ivan Perisic, Sven Mijnans, Ruben van Bommel, Guus Til.
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Celta
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de PSV Eindhoven
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-2
| Brujas
|20/10/2026
| Champions
| FC Porto
| 0-1
| PSV Eindhoven
|13/10/2026
| Champions
| RB Leipzig
| 1-0
| PSV Eindhoven
|10/09/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-1
| Shakhtar Donetsk
|28/01/2026
| Champions
| PSV Eindhoven
| 1-2
| Bayern Munich