Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Rayo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 55 22 2 Champions Real Madrid 51 21 3 Champions Atlético 45 22 4 Champions Villarreal 42 21 5 Europa League Espanyol 34 22 6 Conference League Betis 32 21 16 Permanencia Rayo 22 21 18 Descenso Mallorca 21 21 19 Descenso Levante 18 21 20 Descenso Real Oviedo 16 22

-Onces iniciales probables.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Arda Guler, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.

RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Pathe Ciss; Ilias Akhomach, Jorge de Frutos, Alvaro Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid 09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo 14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid 18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid 05/11/2023 LaLiga Real Madrid 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid 24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid 20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco 17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante 04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis

-Últimos Resultados del Rayo.