Real Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 22 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 febrero 2026 13:16
Seguir en

Madrid, 1 de febrero de 2026.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Estadio Bernabeu ante el Rayo este domingo a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 51 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimosexto lugar, llega tras la derrota por 1 - 3 cosechada en su estadio contra el Osasuna, sin poder sumar más puntos a los 22 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Guler, Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Ilias Akhomach, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Gerard Gumbau, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
09/03/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Rayo
14/12/2024 LaLiga Rayo 3-3 Real Madrid
18/02/2024 LaLiga Rayo 1-1 Real Madrid
05/11/2023 LaLiga Real Madrid 0-0 Rayo

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Benfica 4-2 Real Madrid
24/01/2026 LaLiga Villarreal 0-2 Real Madrid
20/01/2026 Champions Real Madrid 6-1 Monaco
17/01/2026 LaLiga Real Madrid 2-0 Levante
04/01/2026 LaLiga Real Madrid 5-1 Betis

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/01/2026 LaLiga Rayo 1-3 Osasuna
18/01/2026 LaLiga Celta 3-0 Rayo
11/01/2026 LaLiga Rayo 2-1 Mallorca
02/01/2026 LaLiga Rayo 1-1 Getafe
21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo

Contador

Contenido patrocinado