Real Madrid - Villareal, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 4 de octubre de 2025.
El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Betis
| 12
| 7
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Onces iniciales probables.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Raul Asencio, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pape Gueye, Alberto Moleiro, Thomas Partey; Nicolas Pepe, Georges Mikautadze, Manor Solomon.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Real Madrid
|05/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Villarreal
|19/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 4-4
| Real Madrid
|17/12/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Villarreal
|08/04/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-3
| Villarreal
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| Champions
| Kairat Almaty
| 0-5
| Real Madrid
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|23/09/2025
| LaLiga
| Levante
| 1-4
| Real Madrid
|20/09/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Espanyol
|16/09/2025
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Marseille
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-2
| Juventus
|27/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-0
| Athletic Bilbao
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal