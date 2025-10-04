Real Madrid - Villareal, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Real Madrid - Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Actualizado: sábado, 4 octubre 2025 20:17

Madrid, 4 de octubre de 2025.

El Real Madrid, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio Santiago Bernabeu ante el Villareal este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 5 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 18 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Villareal ocupa el tercero lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Athletic Bilbao, añadiendo 3 puntos más a los 16 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Franco Mastantuono, Arda Guler, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Thomas Partey, Santi Comesana, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi, Pape Gueye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/03/2025 LaLiga Villarreal 1-2 Real Madrid
05/10/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Villarreal
19/05/2024 LaLiga Villarreal 4-4 Real Madrid
17/12/2023 LaLiga Real Madrid 4-1 Villarreal
08/04/2023 LaLiga Real Madrid 2-3 Villarreal

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/09/2025 Champions Kairat Almaty 0-5 Real Madrid
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
23/09/2025 LaLiga Levante 1-4 Real Madrid
20/09/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Espanyol
16/09/2025 Champions Real Madrid 2-1 Marseille

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus
27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal

