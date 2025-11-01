Real Sociedad - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 27
| 10
|2
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|3
| Champions
| Villarreal
| 20
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 19
| 10
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|10
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 14
| 10
|17
| Permanencia
| Real Sociedad
| 9
| 10
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 10
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/05/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Athletic Bilbao
|24/11/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Sociedad
|13/01/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|30/09/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Athletic Bilbao
|15/04/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Sevilla
|19/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe
|22/10/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 3-1
| Qarabag FK
|19/10/2025
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Mallorca
|01/10/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-1
| Athletic Bilbao