Real Sociedad - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Athletic este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 1 en su estadio contra el Sevilla, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el décimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 27 10 2 Champions Barcelona 22 10 3 Champions Villarreal 20 10 4 Champions Atlético 19 10 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 10 Permanencia Athletic Bilbao 14 10 17 Permanencia Real Sociedad 9 10 18 Descenso Valencia 9 10 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Carlos Soler, Jon Gorrotxategi, Brais Mendez; Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Ander Barrenetxea.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2025 LaLiga Real Sociedad 0-0 Athletic Bilbao 24/11/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Sociedad 13/01/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad 30/09/2023 LaLiga Real Sociedad 3-0 Athletic Bilbao 15/04/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 19/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Real Sociedad 05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad 24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca

-Últimos Resultados del Athletic.