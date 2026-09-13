Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 12 5 3 Champions Alavés 10 5 4 Champions Sevilla 10 5 5 Europa League Betis 9 4 6 Conference League Deportivo 8 4 9 Permanencia Atlético 7 4 11 Permanencia Real Sociedad 7 5 18 Descenso Villarreal 2 4 19 Descenso Elche 2 5 20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Alejandro Baena, Kang-In Lee.

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