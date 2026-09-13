Real Sociedad - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 13 septiembre 2026 16:02
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Madrid, 13 de septiembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Atlético de Madrid este domingo a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 7 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Atlético de Madrid ocupa el noveno lugar, llega tras la derrota de 3 - 0 cosechada contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 12 4
2 Champions Real Madrid 12 5
3 Champions Alavés 10 5
4 Champions Sevilla 10 5
5 Europa League Betis 9 4
6 Conference League Deportivo 8 4
9 Permanencia Atlético 7 4
11 Permanencia Real Sociedad 7 5
18 Descenso Villarreal 2 4
19 Descenso Elche 2 5
20 Descenso Valencia 1 5

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Mamadou Sarr, Sergio Gomez; Yangel Herrera, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea; Luka Sucic, Mikel Oyarzabal.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Ademola Lookman; Alejandro Baena, Kang-In Lee.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
04/01/2026 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
10/05/2025 LaLiga Atlético 4-0 Real Sociedad
06/10/2024 LaLiga Real Sociedad 1-1 Atlético
25/05/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Atlético

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Sociedad
03/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-0 Celta
29/08/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Espanyol
26/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad
21/08/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Sociedad

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal
19/08/2026 LaLiga Atlético 2-0 Malaga
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