Real Sociedad - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de septiembre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Elche
| 9
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Toni Lato; Sergi Darder, Omar Mascarell, Samu, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Mallorca
|17/09/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-0
| Real Sociedad
|18/02/2024
| LaLiga
| Mallorca
| 1-2
| Real Sociedad
|21/10/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|12/03/2023
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
|24/08/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Espanyol
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Mallorca.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|15/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 3-2
| Mallorca
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Mallorca
|23/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Celta
|16/08/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 0-3
| Barcelona