Real Sociedad - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Mallorca: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 16:32

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Elche 9 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Toni Lato; Sergi Darder, Omar Mascarell, Samu, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca
17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad
18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad
21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
12/03/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad
24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Mallorca.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
15/09/2025 LaLiga Espanyol 3-2 Mallorca
30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca
23/08/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Celta
16/08/2025 LaLiga Mallorca 0-3 Barcelona

Contador