Real Sociedad - Mallorca, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la antepenúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Mallorca este miércoles a las 21:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 1 contra el Betis, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Mallorca ocupa el penúltimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 2 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Elche 9 5 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Takefusa Kubo, Brais Mendez, Pablo Marin, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.

MALLORCA: Leo Roman; Pablo Maffeo, Martin Valjent, Antonio Raillo, Toni Lato; Sergi Darder, Omar Mascarell, Samu, Pablo Torre; Mateo Joseph, Vedat Muriqi.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2025 LaLiga Real Sociedad 0-2 Mallorca 17/09/2024 LaLiga Mallorca 1-0 Real Sociedad 18/02/2024 LaLiga Mallorca 1-2 Real Sociedad 21/10/2023 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca 12/03/2023 LaLiga Mallorca 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Mallorca.