Real Sociedad - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Osasuna este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea, Carlos Soler; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Raul Moro, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-3
| Real Sociedad
|02/02/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Sociedad
|27/10/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-2
| Osasuna
|10/02/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Osasuna
|02/12/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 0-1
| Real Sociedad
|21/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-3
| Real Oviedo
|14/02/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Real Sociedad
|07/02/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Elche
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
|21/02/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Real Madrid
|13/02/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Osasuna
|06/02/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Osasuna