Real Sociedad - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de marzo de 2026.

El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 28 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Osasuna este domingo a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Atlético, sin poder sumar más puntos a los 35 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 34 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Igor Zubeldia, Sergio Gomez; Goncalo Guedes, Benat Turrientes, Ander Barrenetxea, Carlos Soler; Brais Mendez, Mikel Oyarzabal.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galan; Jon Moncayola, Raul Moro, Victor Munoz, Lucas Torro, Aimar Oroz, Ante Budimir.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/11/2025 LaLiga Osasuna 1-3 Real Sociedad 02/02/2025 LaLiga Osasuna 2-1 Real Sociedad 27/10/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Osasuna 10/02/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Osasuna 02/12/2023 LaLiga Osasuna 1-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad 28/02/2026 LaLiga Mallorca 0-1 Real Sociedad 21/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-3 Real Oviedo 14/02/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Real Sociedad 07/02/2026 LaLiga Real Sociedad 3-1 Elche

-Últimos Resultados del Osasuna.