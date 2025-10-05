Real Sociedad - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Real Sociedad, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 21
| 8
|2
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 8
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 13
| 8
|6
| Conference League
| Atlético
| 12
| 7
|17
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 7
|18
| Descenso
| Celta
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 8
-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski, Jorge de Frutos.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|18/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Rayo
|27/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Rayo
|29/10/2023
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|22/04/2023
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Rayo
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|24/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Mallorca
|19/09/2025
| LaLiga
| Betis
| 3-1
| Real Sociedad
|13/09/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Real Madrid
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona