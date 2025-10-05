Real Sociedad - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 8 de LaLiga EA Sports
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 5 octubre 2025 13:31

Madrid, 5 de octubre de 2025.

El Real Sociedad, situado en la penúltima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Rayo este domingo a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimoséptimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Sevilla, sin poder sumar más puntos a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 21 8
2 Champions Barcelona 19 7
3 Champions Villarreal 16 8
4 Champions Elche 13 7
5 Europa League Athletic Bilbao 13 8
6 Conference League Atlético 12 7
17 Permanencia Rayo 5 7
18 Descenso Celta 5 7
19 Descenso Real Sociedad 5 7
20 Descenso Mallorca 5 8

-Onces iniciales probables.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Alvaro Odriozola, Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Jon Gorrotxategi, Goncalo Guedes, Brais Mendez, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabal.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathe Ciss, Pep Chavarria; Isi Palazon, Pedro Diaz, Oscar Valentin, Alvaro Garcia; Alexandre Zurawski, Jorge de Frutos.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad
18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo
27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo
29/10/2023 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad
22/04/2023 LaLiga Real Sociedad 2-1 Rayo

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Barcelona 2-1 Real Sociedad
24/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-0 Mallorca
19/09/2025 LaLiga Betis 3-1 Real Sociedad
13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid
30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona

