Real Sociedad - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 11:16
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 23 11
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
14 Permanencia Rayo 12 10
18 Descenso Levante 10 11
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Luka Sucic, Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Orri Oskarsson.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Pedro Diaz, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Sergio Camello.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
16/03/2025 LaLiga Rayo 2-2 Real Sociedad
18/08/2024 LaLiga Real Sociedad 1-2 Rayo
27/01/2024 LaLiga Real Sociedad 0-0 Rayo

Últimos Resultados de Real Sociedad

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/11/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad
25/10/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Levante
18/10/2026 LaLiga Malaga 2-5 Real Sociedad
11/10/2026 LaLiga Real Sociedad 3-2 Deportivo
20/09/2026 LaLiga Valencia 2-3 Real Sociedad

Últimos Resultados de Rayo

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/10/2026 LaLiga Rayo 3-0 Celta
24/10/2026 LaLiga Rayo 0-3 Elche
19/10/2026 LaLiga Getafe 1-1 Rayo
19/09/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Rayo
15/09/2026 LaLiga Rayo 2-1 Espanyol
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