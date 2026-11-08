Real Sociedad - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 8 de noviembre de 2026.
El Real Sociedad, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante Rayo este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra Athletic, sin poder sumar más puntos a los 19 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras la victoria por 3 - 0 cosechada como local contra Celta de Vigo, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|14
| Permanencia
| Rayo
| 12
| 10
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Onces iniciales probables
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martin, Sergio Gomez, Igor Zubeldia; Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Luka Sucic, Goncalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Orri Oskarsson.
RAYO VALLECANO: Emil Audero; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adria Pedrosa; Pedro Diaz, Pathe Ciss, Jorge de Frutos, Giorgi Tsitaishvili, Unai Lopez, Sergio Camello.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|05/10/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Rayo
|16/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 2-2
| Real Sociedad
|18/08/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-2
| Rayo
|27/01/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-0
| Rayo
Últimos Resultados de Real Sociedad
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Real Sociedad
|25/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Levante
|18/10/2026
| LaLiga
| Malaga
| 2-5
| Real Sociedad
|11/10/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Deportivo
|20/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Real Sociedad
Últimos Resultados de Rayo
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|31/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Celta
|24/10/2026
| LaLiga
| Rayo
| 0-3
| Elche
|19/10/2026
| LaLiga
| Getafe
| 1-1
| Rayo
|19/09/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Rayo
|15/09/2026
| LaLiga
| Rayo
| 2-1
| Espanyol