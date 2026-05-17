Real Sociedad - Valencia, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Real Sociedad - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Reale Arena ante el Valencia este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 91 36 2 Champions Real Madrid 80 36 3 Champions Villarreal 69 36 4 Champions Atlético 66 36 5 Champions Betis 57 36 6 Europa League Celta 50 36 7 Conference League Getafe 48 36 8 Permanencia Real Sociedad 45 36 11 Permanencia Valencia 43 36 18 Descenso Mallorca 39 36 19 Descenso Levante 39 36 20 Descenso Real Oviedo 29 36

-Onces iniciales probables.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Sergio Gomez, Jon Aramburu, Igor Zubeldia; Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Ander Barrenetxea, Yangel Herrera; Mikel Oyarzabal, Luka Sucic.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jesus Vazquez, Thierry Correia; Diego Lopez, Guido Rodriguez, Pepelu, Luis Rioja; Javier Guerra, Hugo Duro.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad 28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia 16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia 27/09/2023 LaLiga Valencia 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.