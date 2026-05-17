Real Sociedad - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de mayo de 2026.

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El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Valencia este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Aihen Munoz, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia; Pablo Marin, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Benat Turrientes; Orri Oskarsson, Brais Mendez.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jesus Vazquez, Unai Nunez; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Hugo Duro, Javier Guerra.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 19/01/2025 LaLiga Valencia 1-0 Real Sociedad 28/09/2024 LaLiga Real Sociedad 3-0 Valencia 16/05/2024 LaLiga Real Sociedad 1-0 Valencia 27/09/2023 LaLiga Valencia 0-1 Real Sociedad

-Últimos Resultados del Real Sociedad.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 14/05/2026 LaLiga Girona 1-1 Real Sociedad 09/05/2026 LaLiga Real Sociedad 2-2 Betis 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Rayo 3-3 Real Sociedad 22/04/2026 LaLiga Real Sociedad 0-1 Getafe

-Últimos Resultados del Valencia.