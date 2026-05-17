Real Sociedad - Valencia, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Real Sociedad - Valencia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
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El Real Sociedad, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el estadio Reale Arena ante el Valencia este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Valencia ocupa el undécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Rayo, añadiendo 1 punto más a los 43 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Jon Martin, Aihen Munoz, Aritz Elustondo, Igor Zubeldia; Pablo Marin, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Benat Turrientes; Orri Oskarsson, Brais Mendez.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jesus Vazquez, Unai Nunez; Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez; Hugo Duro, Javier Guerra.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
|19/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Real Sociedad
|28/09/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-0
| Valencia
|16/05/2024
| LaLiga
| Real Sociedad
| 1-0
| Valencia
|27/09/2023
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Real Sociedad.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Real Sociedad
|09/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-2
| Betis
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-3
| Real Sociedad
|22/04/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-1
| Getafe
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia