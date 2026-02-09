Roberto Bautista Agut - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Roberto Bautista Agut - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
El tenista Español Roberto Bautista Agut(85) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Británico Cameron Norrie(26) este lunes a las 13:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/08/2025
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Cameron Norrie
|30/06/2025
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Cameron Norrie
| 3-1 (6-3, 3-6, 6-4, 7-6)
| Roberto Bautista Agut
|18/04/2024
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Cameron Norrie
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/02/2026
| Open Sud de France (Octavos de final)
| Martin Damm
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Roberto Bautista Agut
|02/02/2026
| Open Sud de France (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-1 (5-7, 6-3, 7-5)
| Christopher O'Connell
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Juncheng Shang
| 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
|13/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|27/08/2025
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6)
| Jacob Fearnley
-Últimos Resultados de Cameron Norrie.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/02/2026
| Davis Cup Qualifiers (Semifinal)
| Nicolai Budkov Kjaer
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 3-1 (7-5, 4-6, 6-3, 6-1)
| Cameron Norrie
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Emilio Nava
| 1-3 (1-6, 6-7, 6-4, 6-7)
| Cameron Norrie
|18/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Benjamin Bonzi
| 2-3 (0-6, 7-6, 6-4, 3-6, 4-6)
| Cameron Norrie
|14/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Cameron Norrie
| 1-2 (6-4, 3-6, 6-7)
| Giovanni Mpetshi Perricard