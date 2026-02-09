Roberto Bautista Agut - Cameron Norrie, en directo hoy: sigue el partido de Rotterdam Open

Roberto Bautista Agut - Cameron Norrie: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Rotterdam Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

El tenista Español Roberto Bautista Agut(85) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Rotterdam Open al tenista Británico Cameron Norrie(26) este lunes a las 13:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 10/08/2025 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-4, 6-3) Cameron Norrie 30/06/2025 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Cameron Norrie 3-1 (6-3, 3-6, 6-4, 7-6) Roberto Bautista Agut 18/04/2024 Barcelona Open (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (4-6, 3-6) Cameron Norrie

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/02/2026 Open Sud de France (Octavos de final) Martin Damm 2-0 (6-1, 6-3) Roberto Bautista Agut 02/02/2026 Open Sud de France (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-1 (5-7, 6-3, 7-5) Christopher O'Connell 19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Juncheng Shang 3-1 (6-4, 6-7, 6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut 13/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (3-6, 6-7) Giovanni Mpetshi Perricard 27/08/2025 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 1-3 (5-7, 2-6, 7-5, 4-6) Jacob Fearnley

-Últimos Resultados de Cameron Norrie.