Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP
Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 29 junio 2026 14:32
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Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista español Roberto Bautista Agut(183) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista brasileño Joao Fonseca(27) este lunes no antes de las 15:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Raphael Collignon 2-0 (6-2, 6-4) Roberto Bautista Agut
13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Benito Sanchez Martinez 0-2 (5-7, 2-6) Roberto Bautista Agut
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 5-7) Marcos Giron
02/06/2026 Prostejov (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (4-6, 7-6, 5-7) Hynek Barton
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 0-2 (2-6, 2-6) Yannick Hanfmann
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Jakub Mensik 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) Joao Fonseca
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Casper Ruud 1-3 (5-7, 6-7, 7-5, 2-6) Joao Fonseca

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