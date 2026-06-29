Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.

El tenista español Roberto Bautista Agut(183) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista brasileño Joao Fonseca(27) este lunes no antes de las 15:30.

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-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 14/06/2026 Halle Open, Qualification (Cuartos de final) Raphael Collignon 2-0 (6-2, 6-4) Roberto Bautista Agut 13/06/2026 Halle Open, Qualification (Octavos de final) Benito Sanchez Martinez 0-2 (5-7, 2-6) Roberto Bautista Agut 09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 0-2 (6-7, 5-7) Marcos Giron 02/06/2026 Prostejov (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (4-6, 7-6, 5-7) Hynek Barton 25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) Brandon Nakashima

-Últimos Resultados de Joao Fonseca.