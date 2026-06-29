Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Roberto Bautista Agut - Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de junio de 2026.
El tenista español Roberto Bautista Agut(183) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista brasileño Joao Fonseca(27) este lunes no antes de las 15:30.
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-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/06/2026
| Halle Open, Qualification (Cuartos de final)
| Raphael Collignon
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Roberto Bautista Agut
|13/06/2026
| Halle Open, Qualification (Octavos de final)
| Benito Sanchez Martinez
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Roberto Bautista Agut
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Marcos Giron
|02/06/2026
| Prostejov (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (4-6, 7-6, 5-7)
| Hynek Barton
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-3 (2-6, 5-7, 2-6)
| Brandon Nakashima
-Últimos Resultados de Joao Fonseca.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Yannick Hanfmann
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Jakub Mensik
| 3-0 (6-4, 6-3, 7-6)
| Joao Fonseca
|31/05/2026
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Casper Ruud
| 1-3 (5-7, 6-7, 7-5, 2-6)
| Joao Fonseca