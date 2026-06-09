Roberto Bautista Agut - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open
Madrid, 9 de junio de 2026.
El tenista español Roberto Bautista Agut(116) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Marcos Giron(88) este martes a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/05/2025
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Prostejov (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (4-6, 7-6, 5-7)
| Hynek Barton
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 0-3 (2-6, 5-7, 2-6)
| Brandon Nakashima
|14/05/2026
| Valencia (Octavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 1-2 (7-6, 3-6, 3-6)
| Zizou Bergs
|13/05/2026
| Valencia (Dieciseisavos de final)
| Roberto Bautista Agut
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Pedro Martinez
|09/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final)
| Brandon Nakashima
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Roberto Bautista Agut
-Últimos Resultados de Marcos Giron.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 3-0 (7-5, 6-2, 6-4)
| Marcos Giron
|18/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (3-6, 6-4, 6-7)
| Ben Shelton
|17/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final)
| Marcos Giron
| 1-2 (7-6, 4-6, 6-7)
| Max Schoenhaus
|16/05/2026
| Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final)
| Marcos Giron
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Sumit Nagal
|07/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Marcos Giron
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Marin Cilic
Roberto Bautista Agut se lleva el juego y domina ahora 2-1.
Marcos Giron gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.
Roberto Bautista Agut gana el primer juego y domina 1-0
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