Roberto Bautista Agut - Marcos Giron, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Madrid, 9 de junio de 2026.

El tenista español Roberto Bautista Agut(116) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista estadounidense Marcos Giron(88) este martes a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/05/2025 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-2 (6-7, 0-6) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Roberto Bautista Agut.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Prostejov (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (4-6, 7-6, 5-7) Hynek Barton
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Roberto Bautista Agut 0-3 (2-6, 5-7, 2-6) Brandon Nakashima
14/05/2026 Valencia (Octavos de final) Roberto Bautista Agut 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) Zizou Bergs
13/05/2026 Valencia (Dieciseisavos de final) Roberto Bautista Agut 2-0 (6-3, 6-1) Pedro Martinez
09/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Treintaidosavos de final) Brandon Nakashima 2-0 (6-4, 6-0) Roberto Bautista Agut

-Últimos Resultados de Marcos Giron.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 3-0 (7-5, 6-2, 6-4) Marcos Giron
18/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 1-2 (3-6, 6-4, 6-7) Ben Shelton
17/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Cuartos de final) Marcos Giron 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) Max Schoenhaus
16/05/2026 Hamburg European Open, Qualification (Octavos de final) Marcos Giron 2-0 (6-3, 6-2) Sumit Nagal
07/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Marcos Giron 0-2 (5-7, 4-6) Marin Cilic

Roberto Bautista Agut se lleva el juego y domina ahora 2-1.

Marcos Giron gana el punto de juego, igualando el marcador 1-1.

Roberto Bautista Agut gana el primer juego y domina 1-0

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