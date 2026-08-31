Roman Safiullin - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Roman Safiullin - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP
Roman Safiullin - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 31 agosto 2026 18:01
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Madrid, 31 de agosto de 2026.

El tenista ruso Roman Safiullin(99) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este lunes no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/10/2023 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-4) Carlos Alcaraz

Últimos Resultados de Roman Safiullin

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
25/08/2026 Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final) Roman Safiullin 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Hugo Grenier
21/08/2026 Cancun (Cuartos de final) Roman Safiullin 0-2 (4-6, 3-6) Hubert Hurkacz
21/08/2026 Cancun (Octavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-4) Stan Wawrinka
18/08/2026 Cancun (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-4) Sebastian Ofner
05/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Roman Safiullin 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6) Novak Djokovic

Últimos Resultados de Carlos Alcaraz

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Barcelona Open (Octavos de final) Carlos Alcaraz 0-0 () Tomas Machac
14/04/2026 Barcelona Open (Dieciseisavos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-2) Otto Virtanen
12/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Final) Carlos Alcaraz 0-2 (6-7, 3-6) Jannik Sinner
11/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal) Carlos Alcaraz 2-0 (6-4, 6-4) Valentin Vacherot
10/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final) Carlos Alcaraz 2-0 (6-3, 6-0) Alexander Bublik

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