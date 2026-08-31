Roman Safiullin - Carlos Alcaraz, en directo hoy: sigue el partido de US Open ATP

Roman Safiullin - Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de US Open ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de agosto de 2026.
El tenista ruso Roman Safiullin(99) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo US Open ATP al tenista español Carlos Alcaraz(3) este lunes no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/10/2023
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Carlos Alcaraz
Últimos Resultados de Roman Safiullin
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|25/08/2026
| Winston-Salem Open (Treintaidosavos de final)
| Roman Safiullin
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Hugo Grenier
|21/08/2026
| Cancun (Cuartos de final)
| Roman Safiullin
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Hubert Hurkacz
|21/08/2026
| Cancun (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Stan Wawrinka
|18/08/2026
| Cancun (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sebastian Ofner
|05/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 1-3 (6-7, 3-6, 6-3, 3-6)
| Novak Djokovic
Últimos Resultados de Carlos Alcaraz
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 0-0 ()
| Tomas Machac
|14/04/2026
| Barcelona Open (Dieciseisavos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Otto Virtanen
|12/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Final)
| Carlos Alcaraz
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Jannik Sinner
|11/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Semifinal)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Valentin Vacherot
|10/04/2026
| Rolex Monte Carlo Masters (Cuartos de final)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Alexander Bublik