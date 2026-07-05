Roman Safiullin - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Roman Safiullin - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP
Roman Safiullin - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 13:34
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista Ruso Roman Safiullin(132) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este domingo no antes de las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/10/2024 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Roman Safiullin 0-2 (3-6, 2-6) Novak Djokovic
09/04/2024 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Novak Djokovic 2-0 (6-1, 6-2) Roman Safiullin

-Últimos Resultados de Roman Safiullin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) Joao Fonseca
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Roman Safiullin 3-2 (6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6) Botic van de Zandschulp
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Andrey Rublev 2-3 (4-6, 7-6, 6-3, 3-6, 6-7) Roman Safiullin
25/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final) Roman Safiullin 3-2 (4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4) Jerome Kym
24/06/2026 Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final) Roman Safiullin 2-0 (7-6, 7-5) Kimmer Coppejans

-Últimos Resultados de Novak Djokovic.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Arthur Rinderknech 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7) Novak Djokovic
01/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Stefanos Tsitsipas 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) Novak Djokovic
29/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Yibing Wu 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6) Novak Djokovic
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Joao Fonseca 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) Novak Djokovic
27/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6) Novak Djokovic

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