Roman Safiullin - Novak Djokovic, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Roman Safiullin - Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
El tenista Ruso Roman Safiullin(132) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista serbio Novak Djokovic(8) este domingo no antes de las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/10/2024
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|09/04/2024
| Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final)
| Novak Djokovic
| 2-0 (6-1, 6-2)
| Roman Safiullin
-Últimos Resultados de Roman Safiullin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 3-0 (6-3, 6-3, 6-3)
| Joao Fonseca
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Roman Safiullin
| 3-2 (6-0, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6)
| Botic van de Zandschulp
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Andrey Rublev
| 2-3 (4-6, 7-6, 6-3, 3-6, 6-7)
| Roman Safiullin
|25/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Dieciseisavos de final)
| Roman Safiullin
| 3-2 (4-6, 7-6, 3-6, 7-6, 6-4)
| Jerome Kym
|24/06/2026
| Wimbledon, Qualification ATP (Treintaidosavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Kimmer Coppejans
-Últimos Resultados de Novak Djokovic.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Arthur Rinderknech
| 1-3 (5-7, 4-6, 6-1, 6-7)
| Novak Djokovic
|01/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 0-3 (3-6, 4-6, 2-6)
| Novak Djokovic
|29/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Yibing Wu
| 1-3 (4-6, 7-5, 4-6, 4-6)
| Novak Djokovic
|29/05/2026
| Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final)
| Joao Fonseca
| 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5)
| Novak Djokovic
|27/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 1-3 (3-6, 2-6, 7-6, 3-6)
| Novak Djokovic