Ruien Zhang - Maria Valentina Pop, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Ruien Zhang - Maria Valentina Pop: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista china Ruien Zhang(656) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rumana Maria Valentina Pop(0) este domingo no antes de las 23:30.
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Últimos Resultados de Ruien Zhang
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Jana Kovackova
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-1)
| Ruien Zhang
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ruien Zhang
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Liv Zingg
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Alisa Oktiabreva
| 2-1 (2-6, 6-2, 6-2)
| Ruien Zhang
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ilary Pistola
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ruien Zhang
Últimos Resultados de Maria Valentina Pop
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Maria Valentina Pop
| 1-2 (6-2, 1-6, 4-6)
| Daniella Britton
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ida Wobker
| 0-1 (0-6, 5-5)
| Maria Valentina Pop