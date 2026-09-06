Ruien Zhang - Maria Valentina Pop, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Ruien Zhang - Maria Valentina Pop: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista china Ruien Zhang(656) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rumana Maria Valentina Pop(0) este domingo no antes de las 23:30.

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No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ruien Zhang

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Jana Kovackova 2-1 (4-6, 6-3, 6-1) Ruien Zhang 04/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ruien Zhang 2-0 (6-3, 6-0) Liv Zingg 01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Alisa Oktiabreva 2-1 (2-6, 6-2, 6-2) Ruien Zhang 31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ilary Pistola 0-2 (3-6, 1-6) Ruien Zhang

Últimos Resultados de Maria Valentina Pop