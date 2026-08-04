Sara Bejlek - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Sara Bejlek - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de agosto de 2026.
La tenista checa Sara Bejlek(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este martes no antes de las 18:30.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/05/2026
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Sara Bejlek
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek
Últimos Resultados de Sara Bejlek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Xiyu Wang
| 1-2 (3-6, 6-4, 5-7)
| Sara Bejlek
|24/07/2026
| Livesport Prague Open (Cuartos de final)
| Lilli Tagger
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Sara Bejlek
|23/07/2026
| Livesport Prague Open (Octavos de final)
| Maria Timofeeva
| 0-2 (1-6, 1-6)
| Sara Bejlek
|21/07/2026
| Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final)
| Anna Blinkova
| 1-2 (6-7, 6-3, 1-6)
| Sara Bejlek
|17/07/2026
| Athens Open (Cuartos de final)
| Clara Tauson
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Sara Bejlek
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iga Swiatek
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Karolina Pliskova
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 1-2 (1-6, 6-2, 3-6)
| Iga Swiatek
|24/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Iga Swiatek
| 1-2 (5-7, 6-2, 3-6)
| Emma Navarro
|31/05/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Marta Kostyuk
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Iga Swiatek