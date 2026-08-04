Sara Bejlek - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Sara Bejlek - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Sara Bejlek - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 4 agosto 2026 18:43
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Madrid, 4 de agosto de 2026.

La tenista checa Sara Bejlek(38) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open a la tenista polaca Iga Swiatek(8) este martes no antes de las 18:30.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/05/2026 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Sara Bejlek 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek

Últimos Resultados de Sara Bejlek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Xiyu Wang 1-2 (3-6, 6-4, 5-7) Sara Bejlek
24/07/2026 Livesport Prague Open (Cuartos de final) Lilli Tagger 2-0 (6-3, 6-4) Sara Bejlek
23/07/2026 Livesport Prague Open (Octavos de final) Maria Timofeeva 0-2 (1-6, 1-6) Sara Bejlek
21/07/2026 Livesport Prague Open (Dieciseisavos de final) Anna Blinkova 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) Sara Bejlek
17/07/2026 Athens Open (Cuartos de final) Clara Tauson 2-0 (6-2, 6-3) Sara Bejlek

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-6, 6-2) Iga Swiatek
02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Karolina Pliskova 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 1-2 (1-6, 6-2, 3-6) Iga Swiatek
24/06/2026 Bad Homburg Open (Octavos de final) Iga Swiatek 1-2 (5-7, 6-2, 3-6) Emma Navarro
31/05/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Marta Kostyuk 2-0 (7-5, 6-1) Iga Swiatek

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