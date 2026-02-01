Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Transylvania Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 1 de febrero de 2026.
La tenista Española Sara Sorribes Tormo(297) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Búlgara Viktoriya Tomova(128) este domingo a las 16:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/12/2025
| Quito (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Polona Hercog
|26/11/2025
| Buenos Aires (Octavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Panna Udvardy
|25/11/2025
| Buenos Aires (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-1 (6-4, 0-6, 7-6)
| Alicia Herrero Linana
|20/11/2025
| Colina (Octavos de final)
| Laura Samson
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Sara Sorribes Tormo
|17/11/2025
| Colina (Dieciseisavos de final)
| Sara Sorribes Tormo
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Gabriela Ce
-Últimos Resultados de Viktoriya Tomova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Yulia Starodubtseva
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Viktoriya Tomova
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Viktoria Hruncakova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Viktoriya Tomova
|12/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Bernarda Pera
| 1-2 (6-1, 4-6, 0-6)
| Viktoriya Tomova
|02/01/2026
| Brisbane International, Qualification (Sin Definir)
| Viktoriya Tomova
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Aliaksandra Sasnovich
|11/10/2025
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Viktoriya Tomova
| 1-2 (6-7, 6-2, 1-6)
| Antonia Ruzic