Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova, en directo hoy: sigue el partido de Transylvania Open

Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Transylvania Open
Sara Sorribes Tormo - Viktoriya Tomova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Transylvania Open
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 1 febrero 2026 15:02
Madrid, 1 de febrero de 2026.

La tenista Española Sara Sorribes Tormo(297) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Transylvania Open a la tenista Búlgara Viktoriya Tomova(128) este domingo a las 16:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sara Sorribes Tormo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/12/2025 Quito (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Polona Hercog
26/11/2025 Buenos Aires (Octavos de final) Sara Sorribes Tormo 0-2 (5-7, 2-6) Panna Udvardy
25/11/2025 Buenos Aires (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-1 (6-4, 0-6, 7-6) Alicia Herrero Linana
20/11/2025 Colina (Octavos de final) Laura Samson 2-0 (7-6, 6-4) Sara Sorribes Tormo
17/11/2025 Colina (Dieciseisavos de final) Sara Sorribes Tormo 2-0 (6-2, 6-3) Gabriela Ce

-Últimos Resultados de Viktoriya Tomova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Yulia Starodubtseva 2-0 (7-6, 6-2) Viktoriya Tomova
14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Viktoria Hruncakova 0-2 (4-6, 4-6) Viktoriya Tomova
12/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Bernarda Pera 1-2 (6-1, 4-6, 0-6) Viktoriya Tomova
02/01/2026 Brisbane International, Qualification (Sin Definir) Viktoriya Tomova 0-2 (2-6, 2-6) Aliaksandra Sasnovich
11/10/2025 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Viktoriya Tomova 1-2 (6-7, 6-2, 1-6) Antonia Ruzic

