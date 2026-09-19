Sevilla - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Sevilla - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 19 septiembre 2026 16:00
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Madrid, 19 de septiembre de 2026.

El Sevilla, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 7 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 18 6
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Betis 15 6
4 Champions Atlético 13 6
5 Europa League Sevilla 13 6
6 Conference League Alavés 10 6
18 Descenso Celta 4 6
19 Descenso Valencia 4 6
20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.

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