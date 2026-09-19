Sevilla - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de septiembre de 2026.
El Sevilla, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Barcelona este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra Deportivo, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 7 - 2 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 18 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 18
| 6
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 6
|6
| Conference League
| Alavés
| 10
| 6
|18
| Descenso
| Celta
| 4
| 6
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Miguel Angel Sierra, Jon Guridi, Felix Correia, Youssouf Fofana, Robbie Ure.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez, Raphinha.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/03/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Sevilla
|05/10/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 4-1
| Barcelona
|09/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
|20/10/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
|26/05/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Barcelona
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 0-1
| Sevilla
|11/09/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Valencia
|06/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Sevilla
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
|22/08/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-3
| Sevilla
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 7-2
| Racing
|13/09/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-4
| Barcelona
|09/09/2026
| Champions
| Barcelona
| 5-1
| Feyenoord
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo