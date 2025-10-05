Sevilla - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 5 de octubre de 2025.
El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 8 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Barcelona este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 1 contra el Rayo, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 19 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Marcao, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Batista Mendy, Djibril Sow; Alexis Sanchez, Isaac Romero, Ruben Vargas.
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/02/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-4
| Barcelona
|20/10/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 5-1
| Sevilla
|26/05/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Barcelona
|29/09/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 1-0
| Sevilla
|05/02/2023
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|28/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-1
| Real Sociedad
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 3-0
| Getafe
|18/09/2025
| Champions
| Newcastle United
| 1-2
| Barcelona