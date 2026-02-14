Sevilla - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 24 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 14 de febrero de 2026.

El Sevilla, situado en la decimocuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 25 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Getafe, sin poder sumar más puntos a los 25 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Cesar Azpilicueta, Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Djibril Sow, Gabriel Suazo; Akor Adams, Neal Maupay.

DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Youssef Enriquez, Facundo Garces; Calebe, Antonio Blanco, Denis Suarez, Carles Alena; Antonio Martinez, Lucas Boye.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 20/04/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 20/09/2024 LaLiga Alavés 2-1 Sevilla 12/01/2024 LaLiga Sevilla 2-3 Alavés 21/08/2023 LaLiga Alavés 4-3 Sevilla

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona 02/02/2026 LaLiga Mallorca 4-1 Sevilla 24/01/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Athletic Bilbao 19/01/2026 LaLiga Elche 2-2 Sevilla 12/01/2026 LaLiga Sevilla 0-1 Celta

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.