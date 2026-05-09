Sevilla - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de mayo de 2026.

El Sevilla, situado en la decimoséptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 35 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Espanyol este sábado a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 0 en su estadio contra el Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 37 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el decimotercer lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Chidera Ejuke; Isaac Romero, Neal Maupay.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Omar El Hilali, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Carlos Romero; Ruben Sanchez, Ramon Terrats, Urko Gonzalez de Zarate, Tyrhys Dolan; Roberto Fernandez, Edu Exposito.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 25/01/2025 LaLiga Sevilla 1-1 Espanyol 25/10/2024 LaLiga Espanyol 0-2 Sevilla 04/05/2023 LaLiga Sevilla 3-2 Espanyol

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 04/05/2026 LaLiga Sevilla 1-0 Real Sociedad 26/04/2026 LaLiga Osasuna 2-1 Sevilla 23/04/2026 LaLiga Levante 2-0 Sevilla 11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético 05/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Sevilla

-Últimos Resultados del Espanyol.