Sevilla - Osasuna, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 10 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 26 de octubre de 2026.

El Sevilla, situado en la sexta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante Osasuna este lunes a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 1 contra Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el duodécimo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada como local contra Racing, añadiendo 3 puntos más a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 27 10 2 Champions Atlético 25 10 3 Champions Real Madrid 24 10 4 Champions Betis 20 10 5 Europa League Real Sociedad 19 10 6 Conference League Sevilla 14 9 12 Permanencia Osasuna 11 9 18 Descenso Espanyol 8 10 19 Descenso Valencia 6 10 20 Descenso Malaga 5 10

Onces iniciales probables

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume, Youssouf Fofana, Ruben Vargas, Gerard Fernandez, Felix Correia, Robbie Ure.OSASUNA: Aitor Fernandez; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola, Moi Gomez, Iker Munoz; Ruben Garcia, Ante Budimir, Jonathan Dubasin.

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