Sevilla - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Marcao, Jose Angel Carmona; Batista Mendy, Djibril Sow, Alfon Gonzalez, Gerard Fernandez, Chidera Ejuke, Akor Adams.

REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Nelson Deossa, Marc Roca, Pablo Garcia, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla 06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis 28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla 12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis 21/05/2023 LaLiga Sevilla 0-0 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla 08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna 01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla 24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla 18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.