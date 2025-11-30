Sevilla - Real Betis, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Sevilla - Betis: resumen y estadísticas del partido de la jornada 14 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 30 noviembre 2025 15:32

Madrid, 30 de noviembre de 2025.

El Sevilla, situado en la décima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Betis este domingo a las 16:15 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 1 contra el Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 16 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Betis ocupa el quinto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Girona, añadiendo 1 punto más a los 21 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juanlu Sanchez, Cesar Azpilicueta, Marcao, Jose Angel Carmona; Batista Mendy, Djibril Sow, Alfon Gonzalez, Gerard Fernandez, Chidera Ejuke, Akor Adams.
REAL BETIS: Alvaro Valles; Aitor Ruibal, Marc Bartra, Natan, Valentin Gomez; Nelson Deossa, Marc Roca, Pablo Garcia, Pablo Fornals, Abdessamad Ezzalzouli, Juan Hernandez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/03/2025 LaLiga Betis 2-1 Sevilla
06/10/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Betis
28/04/2024 LaLiga Betis 1-1 Sevilla
12/11/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Betis
21/05/2023 LaLiga Sevilla 0-0 Betis

-Últimos Resultados del Sevilla.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/11/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Sevilla
08/11/2025 LaLiga Sevilla 1-0 Osasuna
01/11/2025 LaLiga Atlético 3-0 Sevilla
24/10/2025 LaLiga Real Sociedad 2-1 Sevilla
18/10/2025 LaLiga Sevilla 1-3 Mallorca

-Últimos Resultados del Betis.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/11/2025 LaLiga Betis 1-1 Girona
09/11/2025 LaLiga Valencia 1-1 Betis
02/11/2025 LaLiga Betis 3-0 Mallorca
27/10/2025 LaLiga Betis 0-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis

Contador

Contenido patrocinado