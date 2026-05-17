Sevilla - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sevilla - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 37 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 17 de mayo de 2026.
El Sevilla, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en el Estadio R. Sanchez Pizjuan ante el Real Madrid este domingo a las 19:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 3 contra el Villarreal, añadiendo 3 puntos más a los 43 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria por 2 - 0 cosechada en su estadio contra el Real Oviedo, añadiendo 3 puntos más a los 80 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 36
|2
| Champions
| Real Madrid
| 80
| 36
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 36
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 48
| 36
|12
| Permanencia
| Sevilla
| 43
| 36
|18
| Descenso
| Mallorca
| 39
| 36
|19
| Descenso
| Levante
| 39
| 36
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 36
-Onces iniciales probables.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo, Oso; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Djibril Sow; Akor Adams, Neal Maupay.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Ruediger, Francisco Garcia, Raul Asencio; Brahim Diaz, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Kylian Mbappe, Vinicius Junior.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/12/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Sevilla
|18/05/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Real Madrid
|22/12/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-2
| Sevilla
|25/02/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Sevilla
|21/10/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Real Madrid
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|13/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-3
| Sevilla
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/05/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Real Oviedo
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|03/05/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Real Madrid
|24/04/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Real Madrid
|21/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Alavés