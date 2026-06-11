Sho Shimabukuro - Nick Kyrgios, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Sho Shimabukuro - Nick Kyrgios: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 11 de junio de 2026.
El tenista Japonés Sho Shimabukuro(104) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista australiano Nick Kyrgios(0) este jueves a las 12:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sho Shimabukuro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Quentin Halys
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Sho Shimabukuro
|07/06/2026
| Stuttgart Open, Qualification (Cuartos de final)
| Sho Shimabukuro
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Jurij Rodionov
|06/06/2026
| Stuttgart Open, Qualification (Octavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Stefanos Sakellaridis
|05/06/2026
| Birmingham (Cuartos de final)
| Sho Shimabukuro
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Kamil Majchrzak
|04/06/2026
| Birmingham (Octavos de final)
| Sho Shimabukuro
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elias Ymer
-Últimos Resultados de Nick Kyrgios.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/06/2026
| Stuttgart Open (Dieciseisavos de final)
| Nick Kyrgios
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Corentin Moutet
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Nick Kyrgios
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Aleksandar Kovacevic
|21/03/2025
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Nick Kyrgios
| 0-2 (6-7, 0-6)
| Karen Khachanov
|19/03/2025
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Mackenzie McDonald
| 1-2 (6-3, 3-6, 4-6)
| Nick Kyrgios