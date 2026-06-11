Sho Shimabukuro - Nick Kyrgios, en directo hoy: sigue el partido de Stuttgart Open

Sho Shimabukuro - Nick Kyrgios: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open
Sho Shimabukuro - Nick Kyrgios: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Stuttgart Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 11 junio 2026 11:31
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Madrid, 11 de junio de 2026.

El tenista Japonés Sho Shimabukuro(104) se enfrenta en Octavos de final del torneo Stuttgart Open al tenista australiano Nick Kyrgios(0) este jueves a las 12:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sho Shimabukuro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 0-2 (4-6, 2-6) Sho Shimabukuro
07/06/2026 Stuttgart Open, Qualification (Cuartos de final) Sho Shimabukuro 2-0 (7-6, 6-3) Jurij Rodionov
06/06/2026 Stuttgart Open, Qualification (Octavos de final) Sho Shimabukuro 2-0 (7-5, 6-4) Stefanos Sakellaridis
05/06/2026 Birmingham (Cuartos de final) Sho Shimabukuro 0-2 (6-7, 3-6) Kamil Majchrzak
04/06/2026 Birmingham (Octavos de final) Sho Shimabukuro 2-0 (6-3, 6-3) Elias Ymer

-Últimos Resultados de Nick Kyrgios.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/06/2026 Stuttgart Open (Dieciseisavos de final) Nick Kyrgios 2-0 (6-3, 6-4) Corentin Moutet
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Nick Kyrgios 0-2 (3-6, 4-6) Aleksandar Kovacevic
21/03/2025 Miami Open (Treintaidosavos de final) Nick Kyrgios 0-2 (6-7, 0-6) Karen Khachanov
19/03/2025 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Mackenzie McDonald 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) Nick Kyrgios

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