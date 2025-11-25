Slavia Prague - Athletic de Bilbao, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Slavia Prague - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 25 de noviembre de 2025.
El Slavia Prague, situado en la 31a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 5 de Champions en el Fortuna Arena ante el Athletic este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Arsenal, sin poder sumar más puntos a los 2 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el 29o lugar, llega tras la derrota de 2 - 0 cosechada contra el Newcastle United, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 12
| 4
|2
| Arsenal
| 12
| 4
|3
| Inter
| 12
| 4
|4
| Manchester City
| 10
| 4
|5
| Paris Saint-Germain
| 9
| 4
|6
| Newcastle United
| 9
| 4
|7
| Real Madrid
| 9
| 4
|8
| Liverpool
| 9
| 4
|9
| Galatasaray
| 9
| 5
|10
| Tottenham Hotspur
| 8
| 4
|11
| Barcelona
| 7
| 4
|12
| Chelsea
| 7
| 4
|13
| Sporting CP
| 7
| 4
|14
| Borussia Dortmund
| 7
| 4
|15
| Qarabag FK
| 7
| 4
|16
| Atalanta
| 7
| 4
|17
| Atlético
| 6
| 4
|18
| Union St.Gilloise
| 6
| 5
|19
| PSV Eindhoven
| 5
| 4
|20
| Monaco
| 5
| 4
|21
| Pafos FC
| 5
| 4
|22
| Bayer Leverkusen
| 5
| 4
|23
| Brujas
| 4
| 4
|24
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 4
|25
| SSC Napoli
| 4
| 4
|26
| Marseille
| 3
| 4
|27
| Juventus
| 3
| 4
|28
| Benfica
| 3
| 5
|29
| Athletic Bilbao
| 3
| 4
|30
| Bodoe/Glimt
| 2
| 4
|31
| Slavia Prague
| 2
| 4
|32
| Olympiacos
| 2
| 4
|33
| Villarreal
| 1
| 4
|34
| FC Koebenhavn
| 1
| 4
|35
| Kairat Almaty
| 1
| 4
|36
| Ajax
| 0
| 5
-Onces iniciales confirmados.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; David Moses, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera, Michal Sadilek, Christos Zafeiris, Youssoupha Mbodji; Lukas Provod, Tomas Chory, Youssoupha Sanyang.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta.
-Últimos Resultados del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|04/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-3
| Arsenal
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
|17/09/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 2-2
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
|09/11/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Real Oviedo
|05/11/2025
| Champions
| Newcastle United
| 2-0
| Athletic Bilbao
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-2
| Athletic Bilbao
|25/10/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Getafe