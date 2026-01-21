Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El Slavia Prague, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Fortuna Arena ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 21
| 7
|2
| Real Madrid
| 15
| 7
|3
| Bayern Munich
| 15
| 6
|4
| Tottenham Hotspur
| 14
| 7
|5
| Paris Saint-Germain
| 13
| 7
|6
| Sporting CP
| 13
| 7
|7
| Manchester City
| 13
| 7
|8
| Atalanta
| 13
| 6
|9
| Inter
| 12
| 7
|10
| Atlético
| 12
| 6
|11
| Liverpool
| 12
| 6
|12
| Borussia Dortmund
| 11
| 7
|13
| Newcastle United
| 10
| 6
|14
| Chelsea
| 10
| 6
|15
| Barcelona
| 10
| 6
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Juventus
| 9
| 6
|18
| Galatasaray
| 9
| 6
|19
| Bayer Leverkusen
| 9
| 7
|20
| Monaco
| 9
| 7
|21
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|22
| Olympiacos
| 8
| 7
|23
| SSC Napoli
| 8
| 7
|24
| FC Copenhague
| 8
| 7
|25
| Qarabag FK
| 7
| 6
|26
| Brujas
| 7
| 7
|27
| Bodoe/Glimt
| 6
| 7
|28
| Benfica
| 6
| 6
|29
| Pafos FC
| 6
| 6
|30
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|31
| Ajax
| 6
| 7
|32
| Athletic Bilbao
| 5
| 6
|33
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|34
| Slavia Prague
| 3
| 6
|35
| Villarreal
| 1
| 7
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 7
-Onces iniciales probables.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera, David Moses, Michal Sadilek, Jan Boril, Lukas Provod; Tomas Chory, Vasil Kusej.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
-Últimos Resultados del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-0
| Slavia Prague
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-3
| Arsenal
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt