Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions

Madrid, 21 de enero de 2026.

El Slavia Prague, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Fortuna Arena ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 21 7 2 Real Madrid 15 7 3 Bayern Munich 15 6 4 Tottenham Hotspur 14 7 5 Paris Saint-Germain 13 7 6 Sporting CP 13 7 7 Manchester City 13 7 8 Atalanta 13 6 9 Inter 12 7 10 Atlético 12 6 11 Liverpool 12 6 12 Borussia Dortmund 11 7 13 Newcastle United 10 6 14 Chelsea 10 6 15 Barcelona 10 6 16 Marseille 9 6 17 Juventus 9 6 18 Galatasaray 9 6 19 Bayer Leverkusen 9 7 20 Monaco 9 7 21 PSV Eindhoven 8 6 22 Olympiacos 8 7 23 SSC Napoli 8 7 24 FC Copenhague 8 7 25 Qarabag FK 7 6 26 Brujas 7 7 27 Bodoe/Glimt 6 7 28 Benfica 6 6 29 Pafos FC 6 6 30 Union St.Gilloise 6 6 31 Ajax 6 7 32 Athletic Bilbao 5 6 33 Eintracht Frankfurt 4 6 34 Slavia Prague 3 6 35 Villarreal 1 7 36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales probables.

SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera, David Moses, Michal Sadilek, Jan Boril, Lukas Provod; Tomas Chory, Vasil Kusej.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Slavia Prague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal 22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague 30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague

-Últimos Resultados del Barcelona.