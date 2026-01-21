Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions
Onces Iniciales probables: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 16:02
Madrid, 21 de enero de 2026.

El Slavia Prague, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Fortuna Arena ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 21 7
2 Real Madrid 15 7
3 Bayern Munich 15 6
4 Tottenham Hotspur 14 7
5 Paris Saint-Germain 13 7
6 Sporting CP 13 7
7 Manchester City 13 7
8 Atalanta 13 6
9 Inter 12 7
10 Atlético 12 6
11 Liverpool 12 6
12 Borussia Dortmund 11 7
13 Newcastle United 10 6
14 Chelsea 10 6
15 Barcelona 10 6
16 Marseille 9 6
17 Juventus 9 6
18 Galatasaray 9 6
19 Bayer Leverkusen 9 7
20 Monaco 9 7
21 PSV Eindhoven 8 6
22 Olympiacos 8 7
23 SSC Napoli 8 7
24 FC Copenhague 8 7
25 Qarabag FK 7 6
26 Brujas 7 7
27 Bodoe/Glimt 6 7
28 Benfica 6 6
29 Pafos FC 6 6
30 Union St.Gilloise 6 6
31 Ajax 6 7
32 Athletic Bilbao 5 6
33 Eintracht Frankfurt 4 6
34 Slavia Prague 3 6
35 Villarreal 1 7
36 Kairat Almaty 1 7

-Onces iniciales probables.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes, David Zima, Stepan Chaloupek; David Doudera, David Moses, Michal Sadilek, Jan Boril, Lukas Provod; Tomas Chory, Vasil Kusej.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Pau Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

-Últimos Resultados del Slavia Prague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal
22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague
30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague

-Últimos Resultados del Barcelona.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/01/2026 LaLiga Real Sociedad 2-1 Barcelona
03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona
21/12/2025 LaLiga Villarreal 0-2 Barcelona
13/12/2025 LaLiga Barcelona 2-0 Osasuna
09/12/2025 Champions Barcelona 2-1 Eintracht Frankfurt

