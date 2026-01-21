Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de enero de 2026.

###WidgetCompleto###

El Slavia Prague, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Fortuna Arena ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes, David Zima, Stepan Chaloupek; David Moses, Oscar Dorley, Michal Sadilek, Youssoupha Sanyang, Lukas Provod; Tomas Chory, Vasil Kusej.

BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

###WidgetComentarios###

-Últimos Resultados del Slavia Prague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 04/11/2025 Champions Slavia Prague 0-3 Arsenal 22/10/2025 Champions Atalanta 0-0 Slavia Prague 30/09/2025 Champions Inter 3-0 Slavia Prague

-Últimos Resultados del Barcelona.