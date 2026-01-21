Slavia Prague - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Slavia Prague - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de enero de 2026.
El Slavia Prague, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de Champions en el Fortuna Arena ante el Barcelona este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Tottenham Hotspur, sin poder sumar más puntos a los 3 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Barcelona ocupa el decimoquinto lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
SLAVIA PRAGUE: Jindrich Stanek; Tomas Holes, David Zima, Stepan Chaloupek; David Moses, Oscar Dorley, Michal Sadilek, Youssoupha Sanyang, Lukas Provod; Tomas Chory, Vasil Kusej.
BARCELONA: Joan Garcia; Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Pedri, Roony Bardghji, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.
-Últimos Resultados del Slavia Prague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/12/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-0
| Slavia Prague
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|04/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-3
| Arsenal
|22/10/2025
| Champions
| Atalanta
| 0-0
| Slavia Prague
|30/09/2025
| Champions
| Inter
| 3-0
| Slavia Prague
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/01/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-1
| Barcelona
|03/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Barcelona
|21/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Barcelona
|13/12/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Osasuna
|09/12/2025
| Champions
| Barcelona
| 2-1
| Eintracht Frankfurt