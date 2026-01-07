Sofia Costoulas - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Sofia Costoulas - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de ASB Classic - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de enero de 2026.
La tenista Belga Sofia Costoulas(159) se enfrenta en Octavos de final del torneo ASB Classic a la tenista Española Kaitlin Quevedo(141) este miércoles a las 07:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sofia Costoulas.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Sofia Costoulas
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-1)
| Whitney Osuigwe
|03/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Veronika Erjavec
| 1-2 (3-6, 6-4, 3-6)
| Sofia Costoulas
|03/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Elyse Tse
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Sofia Costoulas
|15/11/2025
| Billie Jean King Cup Playoffs, Group F (Round Robin)
| Sofia Costoulas
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Ayla Aksu
|25/10/2025
| Rovereto (Semifinal)
| Sofia Costoulas
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Lucrezia Stefanini
-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/01/2026
| ASB Classic (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-0 (6-2, 7-5)
| Peyton Stearns
|04/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-1)
| Yeon-Woo Ku
|03/01/2026
| ASB Classic, Qualification (Sin
| Definir)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)
| Carole Monnet
|03/10/2025
| Samsun (Cuartos de final)
| Nikola Bartunkova
| 2-1 (5-7, 6-1, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|02/10/2025
| Samsun (Octavos de final)
| Emily Appleton
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo