Sofia Costoulas - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de ASB Classic

Sofia Costoulas - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de ASB Classic
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 7 enero 2026 6:32
Madrid, 7 de enero de 2026.

La tenista Belga Sofia Costoulas(159) se enfrenta en Octavos de final del torneo ASB Classic a la tenista Española Kaitlin Quevedo(141) este miércoles a las 07:30.

-Últimos Resultados de Sofia Costoulas.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Sofia Costoulas 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Whitney Osuigwe
03/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Veronika Erjavec 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) Sofia Costoulas
03/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Elyse Tse 0-2 (0-6, 1-6) Sofia Costoulas
15/11/2025 Billie Jean King Cup Playoffs, Group F (Round Robin) Sofia Costoulas 0-2 (3-6, 1-6) Ayla Aksu
25/10/2025 Rovereto (Semifinal) Sofia Costoulas 0-2 (3-6, 5-7) Lucrezia Stefanini

-Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/01/2026 ASB Classic (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-0 (6-2, 7-5) Peyton Stearns
04/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Kaitlin Quevedo 2-1 (1-6, 6-4, 6-1) Yeon-Woo Ku
03/01/2026 ASB Classic, Qualification (Sin Definir) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) Carole Monnet
03/10/2025 Samsun (Cuartos de final) Nikola Bartunkova 2-1 (5-7, 6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo
02/10/2025 Samsun (Octavos de final) Emily Appleton 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo

