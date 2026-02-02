Sonay Kartal - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Sonay Kartal - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 2 de febrero de 2026.

La tenista Británica Sonay Kartal(66) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Española Cristina Bucsa(52) este lunes a las 08:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sonay Kartal.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich 31/01/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-4, 6-0) Yulia Starodubtseva 20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-1) Sonay Kartal 09/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Sonay Kartal 08/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ella Seidel 0-2 (3-6, 1-6) Sonay Kartal

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.