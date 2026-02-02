Sonay Kartal - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Sonay Kartal - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de febrero de 2026.
La tenista Británica Sonay Kartal(66) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Española Cristina Bucsa(52) este lunes a las 08:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sonay Kartal.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/02/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Aliaksandra Sasnovich
|31/01/2026
| Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Yulia Starodubtseva
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Kalinskaya
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Sonay Kartal
|09/01/2026
| ASB Classic (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 7-6)
| Sonay Kartal
|08/01/2026
| ASB Classic (Octavos de final)
| Ella Seidel
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Sonay Kartal
-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Cristina Bucsa
|06/01/2026
| Brisbane International (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-0, 6-1)
| Cristina Bucsa
|05/01/2026
| Brisbane International (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Cristina Bucsa