Sonay Kartal - Cristina Bucsa, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Abu Dhabi Open

Sonay Kartal - Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Mubadala Abu Dhabi Open
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 7:02
Madrid, 2 de febrero de 2026.

La tenista Británica Sonay Kartal(66) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Mubadala Abu Dhabi Open a la tenista Española Cristina Bucsa(52) este lunes a las 08:00.

-Últimos Resultados de Sonay Kartal.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/02/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Cuartos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-2, 6-4) Aliaksandra Sasnovich
31/01/2026 Mubadala Abu Dhabi Open, Qualification (Octavos de final) Sonay Kartal 2-0 (6-4, 6-0) Yulia Starodubtseva
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Kalinskaya 2-0 (7-6, 6-1) Sonay Kartal
09/01/2026 ASB Classic (Cuartos de final) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 7-6) Sonay Kartal
08/01/2026 ASB Classic (Octavos de final) Ella Seidel 0-2 (3-6, 1-6) Sonay Kartal

-Últimos Resultados de Cristina Bucsa.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-4, 6-1) Cristina Bucsa
06/01/2026 Brisbane International (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-0, 6-1) Cristina Bucsa
05/01/2026 Brisbane International (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Cristina Bucsa

