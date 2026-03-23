Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de marzo de 2026.
La tenista Rumana Sorana Cirstea(35) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este lunes a las 18:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Elise Mertens
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Linda Noskova
| 1-2 (2-6, 6-3, 4-6)
| Sorana Cirstea
|17/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Sorana Cirstea
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (7-6, 4-6, 4-6)
| Linda Noskova
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Diana Shnaider
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Sorana Cirstea
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (6-3, 0-6, 1-6)
| Coco Gauff
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Alexandra Eala
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff