Sorana Cirstea - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Sorana Cirstea - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Miami Open
Europa Press Deportes
Actualizado: lunes, 23 marzo 2026 17:31
Madrid, 23 de marzo de 2026.

La tenista Rumana Sorana Cirstea(35) se enfrenta en Octavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este lunes a las 18:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Sorana Cirstea.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 2-0 (6-3, 6-2) Elise Mertens
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Linda Noskova 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) Sorana Cirstea
17/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Shuai Zhang 0-2 (3-6, 4-6) Sorana Cirstea
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (7-6, 4-6, 4-6) Linda Noskova
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Diana Shnaider 0-2 (2-6, 6-7) Sorana Cirstea

-Últimos Resultados de Coco Gauff.

22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 1-2 (6-3, 0-6, 1-6) Coco Gauff
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Elisabetta Cocciaretto 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) Coco Gauff
09/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Coco Gauff 0-1 (2-6, 0-2) Alexandra Eala
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Coco Gauff 2-0 (6-3, 7-6) Kamilla Rakhimova
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Elina Svitolina 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Coco Gauff

