Stan Wawrinka - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 14:13
Seguir en

Madrid, 21 de octubre de 2026.

El tenista suizo Stan Wawrinka(140) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lyon Open al tenista español Martin Landaluce(67) este miércoles no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/09/2025 St. Tropez (Cuartos de final) Martin Landaluce 0-2 (4-6, 1-6) Stan Wawrinka

Últimos Resultados de Stan Wawrinka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/09/2026 Davis Cup World Group 1 Main (Final) Gustavo Heide 2-1 (4-6, 7-6, 6-4) Stan Wawrinka
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Matteo Berrettini 3-0 (7-6, 7-6, 6-0) Stan Wawrinka
21/08/2026 Cancun (Octavos de final) Roman Safiullin 2-0 (6-3, 6-4) Stan Wawrinka
19/08/2026 Cancun (Dieciseisavos de final) Dalibor Svrcina 0-2 (6-7, 6-7) Stan Wawrinka
21/07/2026 Estoril Open (Dieciseisavos de final) Stan Wawrinka 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) Roman Andres Burruchaga

Últimos Resultados de Martin Landaluce

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/10/2026 Jinan (Final) Mattia Bellucci 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Martin Landaluce
17/10/2026 Jinan (Semifinal) Martin Landaluce 2-0 (7-6, 6-3) Liam Draxl
16/10/2026 Jinan (Cuartos de final) Martin Landaluce 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) Keegan Smith
14/10/2026 Jinan (Octavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-4, 7-5) Jie Cui
13/10/2026 Jinan (Dieciseisavos de final) Martin Landaluce 2-0 (6-3, 6-3) Ilia Simakin

Stan Wawrinka gana el primer juego y domina 1-0

Stan Wawrinka gana el primer juego y domina 1-0

Contador

Contenido patrocinado