Stan Wawrinka - Martin Landaluce, en directo hoy: sigue el partido de Lyon Open

Madrid, 21 de octubre de 2026.
El tenista suizo Stan Wawrinka(140) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Lyon Open al tenista español Martin Landaluce(67) este miércoles no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/09/2025
| St. Tropez (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Stan Wawrinka
Últimos Resultados de Stan Wawrinka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/09/2026
| Davis Cup World Group 1 Main (Final)
| Gustavo Heide
| 2-1 (4-6, 7-6, 6-4)
| Stan Wawrinka
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Matteo Berrettini
| 3-0 (7-6, 7-6, 6-0)
| Stan Wawrinka
|21/08/2026
| Cancun (Octavos de final)
| Roman Safiullin
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Stan Wawrinka
|19/08/2026
| Cancun (Dieciseisavos de final)
| Dalibor Svrcina
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Stan Wawrinka
|21/07/2026
| Estoril Open (Dieciseisavos de final)
| Stan Wawrinka
| 1-2 (4-6, 6-4, 3-6)
| Roman Andres Burruchaga
Últimos Resultados de Martin Landaluce
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/10/2026
| Jinan (Final)
| Mattia Bellucci
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Martin Landaluce
|17/10/2026
| Jinan (Semifinal)
| Martin Landaluce
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Liam Draxl
|16/10/2026
| Jinan (Cuartos de final)
| Martin Landaluce
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-3)
| Keegan Smith
|14/10/2026
| Jinan (Octavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Jie Cui
|13/10/2026
| Jinan (Dieciseisavos de final)
| Martin Landaluce
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Ilia Simakin