Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de enero de 2026.

La tenista Australiana Storm Hunter(363) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(40) este lunes a las 01:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Storm Hunter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 0-2 (6-7, 2-6) Storm Hunter 14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 7-6) Lola Radivojevic 13/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (7-5, 6-3) Ekaterine Gorgodze 03/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Storm Hunter 2-0 (6-2, 7-6) Malene Helgoe

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.