Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA
Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 19 enero 2026 0:00
Madrid, 19 de enero de 2026.

La tenista Australiana Storm Hunter(363) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(40) este lunes a las 01:00.

-Últimos Resultados de Storm Hunter.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 0-2 (6-7, 2-6) Storm Hunter
14/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final) Storm Hunter 2-0 (6-4, 7-6) Lola Radivojevic
13/01/2026 Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Storm Hunter 2-0 (7-5, 6-3) Ekaterine Gorgodze
03/01/2026 United Cup, Group D (Round Robin) Storm Hunter 2-0 (6-2, 7-6) Malene Helgoe

-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 2-0 (6-4, 7-6) Jessica Bouzas Maneiro
05/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Coco Gauff 1-2 (1-6, 7-6, 0-6) Jessica Bouzas Maneiro
02/01/2026 United Cup, Group A (Round Robin) Jessica Bouzas Maneiro 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) Solana Sierra
21/10/2025 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Jessica Bouzas Maneiro 0-2 (6-7, 6-7) Lulu Sun
15/10/2025 Japan Women's Open (Octavos de final) Jaqueline Cristian 2-1 (0-6, 6-4, 6-2) Jessica Bouzas Maneiro

