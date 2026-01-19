Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Storm Hunter - Jessica Bouzas Maneiro: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de enero de 2026.
La tenista Australiana Storm Hunter(363) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Española Jessica Bouzas Maneiro(40) este lunes a las 01:00.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Storm Hunter.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Storm Hunter
|14/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Treintaidosavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Lola Radivojevic
|13/01/2026
| Australian Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Storm Hunter
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Ekaterine Gorgodze
|03/01/2026
| United Cup, Group D (Round Robin)
| Storm Hunter
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Malene Helgoe
-Últimos Resultados de Jessica Bouzas Maneiro.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 2-0 (6-4, 7-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|05/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Coco Gauff
| 1-2 (1-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Bouzas Maneiro
|02/01/2026
| United Cup, Group A (Round Robin)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 1-2 (4-6, 7-5, 0-6)
| Solana Sierra
|21/10/2025
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Bouzas Maneiro
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Lulu Sun
|15/10/2025
| Japan Women's Open (Octavos de final)
| Jaqueline Cristian
| 2-1 (0-6, 6-4, 6-2)
| Jessica Bouzas Maneiro