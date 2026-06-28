Sudáfrica - Canadá, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sudáfrica - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada -32 de Copa Mundial de la FIFA
Onces Iniciales probables: Sudáfrica - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada -32 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 28 junio 2026 16:01
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Madrid, 28 de junio de 2026.

-Onces iniciales probables.
SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Evidence Makgopa.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed; Cyle Larin, Jonathan David.

-Últimos Resultados de Sudáfrica.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/06/2026 World Cup Grp. A South Africa 1-0 South Korea
18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa
11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa

-Últimos Resultados de Canadá.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada
19/06/2026 World Cup Grp. B Canada 6-0 Qatar
12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina

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