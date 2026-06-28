Sudáfrica - Canadá, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Sudáfrica - Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada -32 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de junio de 2026.
-Onces iniciales probables.
SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Evidence Makgopa.
CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Mathieu Choiniere, Ali Ahmed; Cyle Larin, Jonathan David.
-Últimos Resultados de Sudáfrica.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/06/2026
| World Cup Grp. A
| South Africa
| 1-0
| South Korea
|18/06/2026
| World Cup Grp. A
| Czechia
| 1-1
| South Africa
|11/06/2026
| World Cup Grp. A
| Mexico
| 2-0
| South Africa
-Últimos Resultados de Canadá.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/06/2026
| World Cup Grp. B
| Switzerland
| 2-1
| Canada
|19/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 6-0
| Qatar
|12/06/2026
| World Cup Grp. B
| Canada
| 1-1
| Bosnia and Herzegovina