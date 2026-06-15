Suecia 1 - 0 Túnez, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 15 de junio de 2026.

Las selecciones de Suecia y Túnez debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe) en México este lunes a las 04:00

-Onces iniciales confirmados.

SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstroem, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.

TÚNEZ: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hamida; Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Ali Abdi, Rani Khedira, Elias Saad.

4:25 25' Posesión de balón: Suecia: 62 %, Túnez: 38 %. 4:24 7' Victor Nilsson Lindelöf crea una ocasión de gol para su compañero. 4:23 23' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse. 4:23 22' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Gudmundsson (Suecia) por zancadillear a Elias Saad. 4:23 22' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje. 4:23 22' Suecia intenta crear peligro. 4:22 22' Suecia tiene el control del balón. 4:22 22' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival. 4:22 21' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje. 4:21 21' Suecia saca de banda en su mitad del campo. 4:21 21' Hannibal Mejbri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:21 21' Benjamin Nygren hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:21 21' Ali Abdi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:20 20' Suecia tiene el control del balón. 4:20 20' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje. 4:20 20' Suecia tiene el control del balón. 4:20 20' Posesión de balón: Suecia: 63 %, Túnez: 37 %. 4:19 20' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival. 4:19 19' Túnez saca de banda en su mitad del campo. 4:19 19' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje. 4:19 19' Omar Rekik alivia la presión con un despeje. 4:19 19' Gabriel Gudmundsson hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:19 19' Amine Ben Hamida alivia la presión con un despeje. 4:19 19' Omar Rekik alivia la presión con un despeje. 4:19 18' Suecia tiene el control del balón. 4:19 18' Saque de portería para Suecia. 4:19 18' Elias Saad remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. 4:18 18' Túnez intenta crear peligro. 4:18 18' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje. 4:18 18' Suecia tiene el control del balón. 4:17 17' Saque de portería para Suecia. 4:17 17' Túnez intenta crear peligro. 4:17 16' Falta de Yasin Ayari a Omar Rekik. 4:16 16' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje. 4:16 16' Yan Valery hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:16 16' Omar Rekik alivia la presión con un despeje. 4:16 16' Suecia tiene el control del balón. 4:16 15' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje. 4:16 15' Los espectadores se entretienen haciendo la ola. 4:16 15' Suecia tiene el control del balón. 4:16 15' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival. 4:16 15' Ali Abdi alivia la presión con un despeje. 4:15 15' Benjamin Nygren se impone a Amine Ben Hamida en un duelo aéreo. 4:15 15' Posesión de balón: Suecia: 56 %, Túnez: 44 %. 4:15 15' Suecia tiene el control del balón. 4:15 14' Anis Ben Slimane se impone a Yasin Ayari en un duelo aéreo. 4:15 14' Montassar Talbi Túnez intercepta un centro dirigido al área. 4:14 14' Suecia intenta crear peligro. 4:14 14' Suecia tiene el control del balón. 4:14 13' Fuera de juego señalado a Anis Ben Slimane (Túnez). 4:14 13' Elias Saad crea una ocasión de gol para su compañero. 4:13 13' Buen disparo de Anis Ben Slimane que va a puerta, pero detiene el portero. 4:13 13' Ataque potencialmente peligroso de Túnez. 4:13 13' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje. 4:13 13' Gustaf Lagerbielke alivia la presión con un despeje. 4:13 13' Ali Abdi alivia la presión con un despeje. 4:12 13' Una mala ejecución de Abdelmouhib Chamakh propicia el gol del equipo rival. 4:12 12' Suecia tiene el control del balón. 4:12 11' Hannibal Mejbri alivia la presión con un despeje. 4:12 11' Suecia tiene el control del balón. 4:12 11' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival. 4:11 11' Yan Valery alivia la presión con un despeje. 4:11 11' El árbitro pita tiro libre a Rani Khedira (Túnez) por zancadillear a Yasin Ayari. 4:11 11' Victor Nilsson Lindelöf se impone a Yan Valery en un duelo aéreo. 4:11 11' Alexander Bernhardsson Suecia intercepta un centro dirigido al área. 4:10 10' Posesión de balón: Suecia: 66 %, Túnez: 34 %. 4:10 10' Gabriel Gudmundsson es penalizado por empujar a Yan Valery 4:09 9' Saque de portería para Túnez. 4:09 9' Suecia tiene el control del balón. 4:09 9' Saque de portería para Suecia. 4:09 8' Túnez saca de banda en la mitad del campo rival. 4:08 7' Montassar Talbi rechaza con éxito el disparo. 4:08 7' Suecia ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja? 4:07 7' Ataque potencialmente peligroso de Suecia. 4:07 7' ¡Viktor Gyoekeres define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol! 4:07 7' G O O O O O O L - marca el Suecia. 4:07 7' Abdelmouhib Chamakh alivia la presión con un despeje. 4:07 7' Suecia tiene el control del balón. 4:06 6' Se reanuda el juego con un bote neutral. 4:06 6' Juego detenido. 4:06 6' Suecia tiene el control del balón. 4:06 5' Alexander Bernhardsson alivia la presión con un despeje. 4:06 5' Túnez intenta crear peligro. 4:06 5' Posesión de balón: Suecia: 49 %, Túnez: 51 %. 4:05 5' Saque de portería para Túnez. 4:05 5' Viktor Gyoekeres (Suecia) hace un disparo que va desviado. 4:05 5' Suecia inicia un contraataque. 4:05 5' Victor Nilsson Lindelöf alivia la presión con un despeje. 4:05 5' Centro de Yan Valery Túnez que llega con éxito a un compañero en el área. 4:05 4' Túnez intenta crear peligro. 4:05 4' Jesper Karlström alivia la presión con un despeje. 4:04 4' Omar Rekik hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 4:04 4' Suecia tiene el control del balón. 4:04 4' Se reanuda el partido. 4:04 3' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. 4:03 3' Entrada peligrosa de Yan Valery (Túnez) sobre Gabriel Gudmundsson. 4:03 3' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje. 4:03 3' Túnez intenta crear peligro. 4:03 3' Túnez saca de banda en la mitad del campo rival. 4:03 3' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje. 4:02 2' Saque de portería para Túnez. 4:02 2' Suecia tiene el control del balón. 4:02 1' Victor Nilsson Lindelöf alivia la presión con un despeje. 4:02 1' Isak Hien alivia la presión con un despeje. 4:02 1' Omar Rekik alivia la presión con un despeje. 4:02 1' Suecia saca de banda en su mitad del campo. 4:01 1' Yan Valery alivia la presión con un despeje. 4:01 1' Suecia saca de banda en su mitad del campo. 4:01 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 4:01 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 4:01 1' Túnez saca, y da comienzo el partido. 4:01 1' El árbitro da inicio al encuentro. 4:01 0' Bienvenidos a Estadio BBVA. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.