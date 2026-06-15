Suecia 1 - 0 Túnez, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Madrid, 15 de junio de 2026.
Las selecciones de Suecia y Túnez debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe) en México este lunes a las 04:00
-Onces iniciales confirmados.
SUECIA: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Nilsson Lindeloef; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstroem, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nygren; Viktor Gyoekeres, Alexander Isak.
TÚNEZ: Abdelmouhib Chamakh; Yan Valery, Montassar Talbi, Omar Rekik, Amine Ben Hamida; Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri, Ali Abdi, Rani Khedira, Elias Saad.
25' Posesión de balón: Suecia: 62 %, Túnez: 38 %.
7' Victor Nilsson Lindelöf crea una ocasión de gol para su compañero.
23' El calor obliga a realizar una pausa para permitir que los jugadores puedan hidratarse.
22' El árbitro pita tiro libre a Gabriel Gudmundsson (Suecia) por zancadillear a Elias Saad.
22' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje.
22' Suecia intenta crear peligro.
22' Suecia tiene el control del balón.
22' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival.
21' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje.
21' Suecia saca de banda en su mitad del campo.
21' Hannibal Mejbri hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
21' Benjamin Nygren hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
21' Ali Abdi hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
20' Suecia tiene el control del balón.
20' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje.
20' Suecia tiene el control del balón.
20' Posesión de balón: Suecia: 63 %, Túnez: 37 %.
20' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival.
19' Túnez saca de banda en su mitad del campo.
19' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje.
19' Omar Rekik alivia la presión con un despeje.
19' Gabriel Gudmundsson hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
19' Amine Ben Hamida alivia la presión con un despeje.
19' Omar Rekik alivia la presión con un despeje.
18' Suecia tiene el control del balón.
18' Saque de portería para Suecia.
18' Elias Saad remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
18' Túnez intenta crear peligro.
18' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje.
18' Suecia tiene el control del balón.
17' Saque de portería para Suecia.
17' Túnez intenta crear peligro.
16' Falta de Yasin Ayari a Omar Rekik.
16' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje.
16' Yan Valery hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
16' Omar Rekik alivia la presión con un despeje.
16' Suecia tiene el control del balón.
15' Montassar Talbi alivia la presión con un despeje.
15' Los espectadores se entretienen haciendo la ola.
15' Suecia tiene el control del balón.
15' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival.
15' Ali Abdi alivia la presión con un despeje.
15' Benjamin Nygren se impone a Amine Ben Hamida en un duelo aéreo.
15' Posesión de balón: Suecia: 56 %, Túnez: 44 %.
15' Suecia tiene el control del balón.
14' Anis Ben Slimane se impone a Yasin Ayari en un duelo aéreo.
14' Montassar Talbi Túnez intercepta un centro dirigido al área.
14' Suecia intenta crear peligro.
14' Suecia tiene el control del balón.
13' Fuera de juego señalado a Anis Ben Slimane (Túnez).
13' Elias Saad crea una ocasión de gol para su compañero.
13' Buen disparo de Anis Ben Slimane que va a puerta, pero detiene el portero.
13' Ataque potencialmente peligroso de Túnez.
13' Ellyes Skhiri alivia la presión con un despeje.
13' Gustaf Lagerbielke alivia la presión con un despeje.
13' Ali Abdi alivia la presión con un despeje.
13' Una mala ejecución de Abdelmouhib Chamakh propicia el gol del equipo rival.
12' Suecia tiene el control del balón.
11' Hannibal Mejbri alivia la presión con un despeje.
11' Suecia tiene el control del balón.
11' Suecia saca de banda en la mitad del campo rival.
11' Yan Valery alivia la presión con un despeje.
11' El árbitro pita tiro libre a Rani Khedira (Túnez) por zancadillear a Yasin Ayari.
11' Victor Nilsson Lindelöf se impone a Yan Valery en un duelo aéreo.
11' Alexander Bernhardsson Suecia intercepta un centro dirigido al área.
10' Posesión de balón: Suecia: 66 %, Túnez: 34 %.
10' Gabriel Gudmundsson es penalizado por empujar a Yan Valery
9' Saque de portería para Túnez.
9' Suecia tiene el control del balón.
9' Saque de portería para Suecia.
8' Túnez saca de banda en la mitad del campo rival.
7' Montassar Talbi rechaza con éxito el disparo.
7' Suecia ha logrado marcar el siempre importante gol inicial. ¿Aprovechará la ventaja?
7' Ataque potencialmente peligroso de Suecia.
7' ¡Viktor Gyoekeres define bien, pero su disparo es repelido en la línea de gol!
7' G O O O O O O L - marca el Suecia.
7' Abdelmouhib Chamakh alivia la presión con un despeje.
7' Suecia tiene el control del balón.
6' Se reanuda el juego con un bote neutral.
6' Suecia tiene el control del balón.
5' Alexander Bernhardsson alivia la presión con un despeje.
5' Túnez intenta crear peligro.
5' Posesión de balón: Suecia: 49 %, Túnez: 51 %.
5' Saque de portería para Túnez.
5' Viktor Gyoekeres (Suecia) hace un disparo que va desviado.
5' Suecia inicia un contraataque.
5' Victor Nilsson Lindelöf alivia la presión con un despeje.
5' Centro de Yan Valery Túnez que llega con éxito a un compañero en el área.
4' Túnez intenta crear peligro.
4' Jesper Karlström alivia la presión con un despeje.
4' Omar Rekik hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
4' Suecia tiene el control del balón.
4' Se reanuda el partido.
3' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
3' Entrada peligrosa de Yan Valery (Túnez) sobre Gabriel Gudmundsson.
3' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje.
3' Túnez intenta crear peligro.
3' Túnez saca de banda en la mitad del campo rival.
3' Gabriel Gudmundsson alivia la presión con un despeje.
2' Saque de portería para Túnez.
2' Suecia tiene el control del balón.
1' Victor Nilsson Lindelöf alivia la presión con un despeje.
1' Isak Hien alivia la presión con un despeje.
1' Omar Rekik alivia la presión con un despeje.
1' Suecia saca de banda en su mitad del campo.
1' Yan Valery alivia la presión con un despeje.
1' Suecia saca de banda en su mitad del campo.
1' El campo se halla en excelentes condiciones.
1' Bienvenidos al partido de esta noche.
1' Túnez saca, y da comienzo el partido.
1' El árbitro da inicio al encuentro.
0' Bienvenidos a Estadio BBVA. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
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