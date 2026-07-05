Svit Suljic - Safir Azam, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon Juniors, Boys

Svit Suljic - Safir Azam: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys
Svit Suljic - Safir Azam: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Wimbledon Juniors, Boys - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 5 julio 2026 17:28
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Madrid, 5 de julio de 2026.

El tenista esloveno Svit Suljic(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Wimbledon Juniors, Boys al tenista estadounidense Safir Azam(0) este domingo no antes de las 16:30.

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-Últimos Resultados de Safir Azam.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Boys (Treintaidosavos de final) Safir Azam 1-2 (6-1, 4-6, 2-6) Jamie Mackenzie

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