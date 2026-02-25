Tallon Griekspoor - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Tallon Griekspoor - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: miércoles, 25 febrero 2026 13:00
Madrid, 25 de febrero de 2026.

El tenista Holandés Tallon Griekspoor(25) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este miércoles a las 14:00.

-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Otto Virtanen 0-2 (3-6, 4-6) Tallon Griekspoor
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 2-6) Felix Auger-Aliassime
11/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (7-5, 7-6) Quentin Halys
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 2-0 (6-4, 6-4) Giovanni Mpetshi Perricard
06/02/2026 Open Sud de France (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 6-7) Titouan Droguet

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
24/02/2026 Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Jan-Lennard Struff 0-2 (3-6, 4-6) Alexander Bublik
14/02/2026 Rotterdam Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (1-6, 2-6) Felix Auger-Aliassime
13/02/2026 Rotterdam Open (Cuartos de final) Jaume Munar 1-2 (4-6, 7-6, 6-7) Alexander Bublik
12/02/2026 Rotterdam Open (Octavos de final) Jan-Lennard Struff 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alexander Bublik
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (7-6, 6-7, 5-7) Alexander Bublik

