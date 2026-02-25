Tallon Griekspoor - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Dubai Tennis Championships

Tallon Griekspoor - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Dubai Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de febrero de 2026.
El tenista Holandés Tallon Griekspoor(25) se enfrenta en Octavos de final del torneo Dubai Tennis Championships al tenista Kazajo Alexander Bublik(10) este miércoles a las 14:00.
-Últimos Resultados de Tallon Griekspoor.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Otto Virtanen
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Quentin Halys
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Giovanni Mpetshi Perricard
|06/02/2026
| Open Sud de France (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Titouan Droguet
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|24/02/2026
| Dubai Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexander Bublik
|14/02/2026
| Rotterdam Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (1-6, 2-6)
| Felix Auger-Aliassime
|13/02/2026
| Rotterdam Open (Cuartos de final)
| Jaume Munar
| 1-2 (4-6, 7-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|12/02/2026
| Rotterdam Open (Octavos de final)
| Jan-Lennard Struff
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (7-6, 6-7, 5-7)
| Alexander Bublik