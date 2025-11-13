Taylor Fritz - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors minuto a minuto

Taylor Fritz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors
Taylor Fritz - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 13 noviembre 2025 13:52

Madrid, 13 de noviembre de 2025.

###WidgetTenis###

El tenista Estadounidense Taylor Fritz(6) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Jimmy Connors al tenista Australiano Alex de Minaur(7) este jueves a las 14:00

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/11/2024 Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final) Taylor Fritz 2-0 (6-3, 6-4) Alex de Minaur
14/11/2024 ATP Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin) Alex de Minaur 1-2 (7-5, 4-6, 3-6) Taylor Fritz
01/01/2024 United Cup, Group C (Round Robin) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 2-6) Alex de Minaur
10/08/2023 National Bank Open (Octavos de final) Taylor Fritz 1-2 (6-7, 6-4, 1-6) Alex de Minaur

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2025 ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-1 (6-7, 7-5, 6-3) Taylor Fritz
10/11/2025 ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin) Lorenzo Musetti 0-2 (3-6, 4-6) Taylor Fritz
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Bublik
28/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 2-0 (7-6, 6-2) Aleksandar Vukic
23/10/2025 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (3-6, 4-6) Ugo Humbert

-Últimos Resultados de Alex de Minaur.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/11/2025 ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin) Lorenzo Musetti 2-1 (7-5, 3-6, 7-5) Alex de Minaur
09/11/2025 ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin) Carlos Alcaraz 2-0 (7-6, 6-2) Alex de Minaur
31/10/2025 Rolex Paris Masters (Cuartos de final) Alexander Bublik 2-1 (6-7, 6-4, 7-5) Alex de Minaur
30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Karen Khachanov 0-2 (2-6, 2-6) Alex de Minaur
29/10/2025 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Gabriel Diallo 1-2 (6-7, 6-4, 3-6) Alex de Minaur

Contador

Contenido patrocinado