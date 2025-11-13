Taylor Fritz - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, Grupo Jimmy Connors minuto a minuto

Madrid, 13 de noviembre de 2025.
El tenista Estadounidense Taylor Fritz(6) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, Grupo Jimmy Connors al tenista Australiano Alex de Minaur(7) este jueves a las 14:00
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/11/2024
| Davis Cup Finals, Final Stage (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Alex de Minaur
|14/11/2024
| ATP Finals, Ilie Nastase Group (Round Robin)
| Alex de Minaur
| 1-2 (7-5, 4-6, 3-6)
| Taylor Fritz
|01/01/2024
| United Cup, Group C (Round Robin)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|10/08/2023
| National Bank Open (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 1-2 (6-7, 6-4, 1-6)
| Alex de Minaur
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2025
| ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-1 (6-7, 7-5, 6-3)
| Taylor Fritz
|10/11/2025
| ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Bublik
|28/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Aleksandar Vukic
|23/10/2025
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Ugo Humbert
-Últimos Resultados de Alex de Minaur.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|11/11/2025
| ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin)
| Lorenzo Musetti
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-5)
| Alex de Minaur
|09/11/2025
| ATP Finals, Grupo Jimmy Connors (Round Robin)
| Carlos Alcaraz
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Alex de Minaur
|31/10/2025
| Rolex Paris Masters (Cuartos de final)
| Alexander Bublik
| 2-1 (6-7, 6-4, 7-5)
| Alex de Minaur
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Karen Khachanov
| 0-2 (2-6, 2-6)
| Alex de Minaur
|29/10/2025
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Gabriel Diallo
| 1-2 (6-7, 6-4, 3-6)
| Alex de Minaur