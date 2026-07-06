Taylor Fritz - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de julio de 2026.
El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista kazajo Alexander Bublik(11) este lunes no antes de las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz
|30/10/2025
| Rolex Paris Masters (Octavos de final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Alexander Bublik
-Últimos Resultados de Taylor Fritz.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6)
| Lorenzo Sonego
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-2, 6-2, 7-5)
| Patrick Kypson
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Fritz
| 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)
| Dusan Lajovic
|21/06/2026
| Halle Open (Final)
| Taylor Fritz
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|20/06/2026
| Halle Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 4-6, 5-7)
| Taylor Fritz
-Últimos Resultados de Alexander Bublik.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Frances Tiafoe
| 2-3 (6-4, 6-7, 6-7, 6-4, 3-6)
| Alexander Bublik
|02/07/2026
| Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final)
| Kyrian Jacquet
| 0-3 (3-6, 4-6, 6-7)
| Alexander Bublik
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Thanasi Kokkinakis
| 2-3 (6-4, 3-6, 7-6, 3-6, 4-6)
| Alexander Bublik
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Mattia Bellucci
| 2-0 (7-6, 6-1)
| Alexander Bublik
|13/06/2026
| Stuttgart Open (Semifinal)
| Alexander Bublik
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Taylor Fritz