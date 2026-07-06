Taylor Fritz - Alexander Bublik, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon ATP

Taylor Fritz - Alexander Bublik: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon ATP - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de julio de 2026.

El tenista estadounidense Taylor Fritz(7) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon ATP al tenista kazajo Alexander Bublik(11) este lunes no antes de las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/06/2026 Stuttgart Open (Semifinal) Alexander Bublik 0-2 (4-6, 4-6) Taylor Fritz 30/10/2025 Rolex Paris Masters (Octavos de final) Taylor Fritz 0-2 (6-7, 2-6) Alexander Bublik

-Últimos Resultados de Taylor Fritz.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Taylor Fritz 3-1 (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) Lorenzo Sonego 02/07/2026 Wimbledon ATP (Treintaidosavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) Patrick Kypson 30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Fritz 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) Dusan Lajovic 21/06/2026 Halle Open (Final) Taylor Fritz 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe 20/06/2026 Halle Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 4-6, 5-7) Taylor Fritz

-Últimos Resultados de Alexander Bublik.